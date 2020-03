Mehdi Nabaoui, única medalla gallega en el nacional de cros

0

La Voz de Galicia

redacción / la voz 08/03/2020 20:18 h

El estradense Mehdi Nabaoui le dio a Galicia la única visita al podio en el Campeonato de España de cros celebrado en Zaragoza. El ahora atleta del Narón, y una de las grandes promesas del atletismo gallego, fue segundo en la categoría sub-20. En esta ocasión, y a diferencia de la temporada pasada, los sub-23 no pudieron brillar: Tariku Novales fue quinto y unas molestias en el isquio derecho impidieron a Adrián Ben tomar parte en la cita. En las dos categorías absolutas las selecciones gallegas se quedaron fuera del podio.

Mehdi Nabaoui fue el nombre del día en clave blanca y azul. En la categoría sub-20 el atleta estradense hizo bueno los pronósticos y se colgó la plata. En la primera carrera del día tan solo le superó el aragonés Pol Iriach, que marcó un tiempo de 18 minutos y 23 segundos, ocho segundos menos que el atleta gallego, que entró a continuación tras cubrir los 6,3 kilómetros de que constaba la prueba y con cinco segundos de margen sobre su principal perseguidor. Mehdi Nabaoui ya había brillado en el nacional de cros corto hace apenas quince días, cuando había ganado en Soria.

De origen marroquí, el atleta comenzó a despuntar en categoría cadete, acumulando desde su debut casi una veintena de presencias en campeonatos de España (con nueve títulos y seis subcampeonatos), siendo además internacional en el campo a través y atesorando 18 títulos autonómicos y tres récords. Desde el uno de enero defiende los colores del Atletismo Narón.

Por selecciones Galicia fue décima en hombres en categoría sub-20, mientras en mujeres acabó en la octava posición con Sara López como mejor clasificada en el puesto 36.

Agua para la sub-23

Quien no pudo subir al podio fue la selección masculina sub-23, la más laureada de los últimos años. Porque Adrián Ben no pudo prolongar su reinado individual por tercer año consecutivo al no poder acudir por problemas físicos que le obligaron a descansar después de la temporada de pista cubierta y Tariku Novales, el vigente campeón de España de media maratón y plata el curso pasado en el cros, entró en la quinta posición. Por equipos Galicia, que fue segunda hace un año, tuvo que conformarse en esta ocasión con la sexta plaza.

En la categoría absoluta femenina Galicia se quedó a las puertas del podio. Fue cuarta con 83 puntos y con Uxía Pérez Bugarín, décima, como principal estilete. La tudense volvía a un gran escenario con la selección gallega después de casi dos años parada por mor de las lesiones. Ester Navarrete fue la segunda de las gallegas y Marta Casanova, la campeona autonómica, tercera. El título individual en mujeres fue para Irene Sánchez-Escribano de Castilla-La Mancha.

Por su parte el combinado masculino acabó en el décimo lugar en la clasificación por selecciones con Alejo Ares, en la cuadragésimo séptima posición, como el mejor clasificado en una carrera que ganó el aragonés Carlos Mayo. Carlos Porto fue el segundo gallego.