Tiger Woods enciende las alarmas a un mes del Másters de Augusta

07/03/2020 17:44 h

Tiger Woods ha confirmado que no participará en el torneo The Players debido a los problemas que arrastra en su espalda. Su agente, Mark Steinberg, ha asegurado que «la espalda aún no está lista, aunque no nos preocupe a largo plazo». La baja en este torneo se une a las de las últimas semanas en México y en el Arnold Palmer Invitational.

Tras la confirmación de su agente, el Tigre publicó un mensaje en sus redes sociales: «No ha sido una decisión fácil, pero tengo que escuchar a mi cuerpo. Mi espalda no está lista. Triste de perderme uno de los torneos mejores de la temporada, nuestro campeonato».

Todo parece indicar que Tiger apurará los días para llegar en buen estado físico al Masters de Augusta, para el que resta apenas un mes.

Con trece operaciones en total, entre rodilla y columna, Tiger Woods ha pasado por momentos duros en lo que apenas podía caminar, retorcido por el dolor. «Durante mucho tiempo, lo peor fue no saber si iba a ser capaz de vivir de nuevo sin dolor. Pasé mucho tiempo sin poder sentarme ni caminar y con la duda de saber si el resto de mi vida sería así. Yo no quería vivir así, me preguntaba ‘¿tu vida va a ser así? Si va a ser así el resto de tu vida va a ser muy duro’. Me parecía imposible jugar al golf, no podía sentarme o caminar sin sentir estos dolores en la espalda y en la pierna». Fue la desgarradora confesión de Tiger Woods unos meses antes del Masters de Augusta del 2019, donde volvió a hacer historia y vestir la chaqueta verde.