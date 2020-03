Sigue la maldición del Leyma en Oviedo

0

07/03/2020 21:02 h

Mal partido y derrota clara a domicilio para un Leyma Coruña que se estrelló de bruces con el nuevo Liberbank Oviedo Baloncesto de Natxo Lezkano, un entrenador que se estrena en el banquillo carbayón con un esperanzador triunfo para un equipo ovetense en plena lucha por no descender de categoría. Los de Sergio Vicente no tuvieron un día nada afortunado, Peciukevicius incluso se lesionó y Kamba terminó tocado, y pese a que mantuvieron la igualdad en el marcador durante los tres primeros cuartos completaron un último para olvidar y terminaron perdiendo de forma holgada.

Aunque el partido comenzó con un triple de Jeffrey Xavier el inicio de partido fue muy igualado y en todo caso los locales también demostraron empezar finos desde el triple, 7-3 al minuto y medio tras uno de Francis Alonso y 8-16 en el ecuador con Blackwell muy activo y después de otra de tres de Xavier. El Básquet Coruña dominaba de forma bastante clara el juego interior y tras un primer tiempo del entrenador Natxo Lezkano los ovetenses trabajaron para tener tiros liberados desde fuera. Dos triples consecutivos más para Francis Alonso igualaron el luminoso y provocaron ahora el parón de un Sergio García que arengó a los suyos en defensa, pero Francis Alonso hacía otro más, 18-16 a falta de dos y medio, y llevaba el partido a un final de periodo muy tenso y peleado en la que ambos cincos se golpearon con dureza. A la conclusión 22-22.

Los naranjas comenzaron el segundo agotando posesión sin tiro y eso no significaba una buena noticia porque el rival además de defender bien cada vez se lo creía más. Tampoco que al poco el base lituano Augustas Peciukevicius tuviera que dejar la pista visiblemente dolorido, pero la baja forzada del hombre mejor valorado entre los gallegos no se dejó notar demasiado en los primeros compases de un cuarto donde el marcador bailó arriba y abajo sin que nadie pusiera orden. Así, que Djuran se estrenara de tres no quería decir demasiado porque el equipo tampoco brillaba en esa faceta y porque segundos más tarde el local Francis Alonso respondía de igual manera y él si que era protagonista en esa suerte, 34-28 a falta de cuatro. Entonces un irregular Leyma Coruña daba un arreón descomunal y con un parcial de 2-13 le daba la vuelta a la tortilla en tres minutos muy buenos, 39-41. Eso sí antes del final Francis Alonso enchufó otra de tres para terminar el cuarto 39-43.

A la vuelta de los vestuarios la pelea entre los dos equipos se incrementó de manera considerable y el reinicio resultó precioso de ver para el espectador pues ambos jugaron de manera directa sin imporatarles demasiado tomar riesgos, 48-48 tras triple de Xavier como respuesta a otro de un Francis Alonso que prácticamente sumaba la mitad de los puntos de los ovetenses y al que nadie parecía capaz de frenar. Con todo tan apretado Pumarín se puso a jalear a los suyos y el duelo continuó ganando en emoción y vistosidad, con el Leyma Coruña algo fallón pero peleando su suerte con valentía. En este tramo el Liberbank Oviedo Baloncesto sacó mucho provecho a un Nuutinen que encestaba desde todas las distancias, pero los gallegos se defendían con acierto desde el triple, de nuevo Xavier y por primera vez un Kamba desaparecido durante muchos minutos, y la igualdad se mantenía en el electrónico, 61-61 a falta de dos. Todo hacía indicar que el equipo de Sergio García había madurado el choque y que en el cuarto definitivo acabaría imponiendo su calidad ante un rival muy necesitado al que los nervios se la podían jugar, sin embargo la parte final del cuarto fue de color local y el Oviedo terminó sacando una jugosa renta. Al final 69-63.

En el cuarto periodo, el Básquet Coruña se colocó en zona y eso generó muchas dudas a su oponente durante varios minutos, pero en todo caso los gallegos se mostraron negados cara al aro y además terminaron abusando del triple sin éxito alguno, por lo que los minutos pasaron veloces sin nada de mejoría a la vista y con el marcador sin apenas registros, parcial de 7-4 en cinco minutos de cuarto muy desafortunados. La racha la cortaría el local Geks con un triple y eso más la fallida respuesta de Xavier desde la misma distancia y una nueva canasta local significaban una máxima increíble con el 81-67 a falta de cuatro que la parroquia local apenas si podía creerse. De nada sirvió el tiempo muerto del banquillo visitante porque la máxima local llegó a ser de +18 a falta de dos y así se mantendría con el bocinazo final para incredulidad de una afición local que ya no recordaba una victoria tan holgada de los suyos.

Ficha técnica

Liberbank Oviedo Baloncesto(88): Francis Alonso (31), Nicholas Washburn (9), Sergio Llorente (3), Álex Reyes (6), Rolandas Jakstas (2). También: Matti Nuutinen (10), Jorge Sanz (5), Davis Geks (6), Víctor Pérez (-), Olíver Arteaga (16). Entr: Natxo Lezkano.

Leyma Coruña (70): Filip Djuran (9), Gaizka Maiza (10), Ashley Hamilton (10), Jeffrey Xavier (16), Perris Blackwell (10). También: Augustas Peciukevicius (3), Abdou Thiam (-), Sean Smith (4), Mathieu Kamba (6), Pablo Ferreiro (-), Anthony Green (2). Entr: Sergio García.

PARCIALES Primer Cuarto: 22-22 Segundo Cuarto: 17-21 Tercer Cuarto: 30-20 Cuarto Cuarto: 19-7

ÁRBITROS: López Herrada Zamora Rodríguez y González Cuervo.

Eliminados: No hubo.

PABELLÓN: Pumarín.