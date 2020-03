Ana Peleteiro, en El Hormiguero: su fobia al vómito, la fiesta con Usain Bolt y sus entrenamientos con la récord del mundo, Yulimar Rojas

0

06/03/2020 13:30 h

Espontánea, divertida y cercana, la campeona de España y de Europa en triple salto, Ana Peleteiro, vivió una alocada noche en el programa El Hormiguero desvelando muchas anécdotas y momentos divertidos de su día a día como deportista de élite.

Tras revalidar el título de campeona de España en el certamen celebrado la semana pasada en Galicia, Peleteiro espera ya a los Juegos Olímpicos de Tokio al suspenderse el mundial por el coronavirus. Contó a Pablo Motos cómo ganó el campeonato de España pese a que llevaba un mes sin poder correr por culpa de una tendinitis y sus entrenamientos seis días a la semana para mantenerse en forma y poder estar al cien por cien en la cita. «Me dicen que los juegos se aplazan o se cancelan y me daría un bajonazo. Espero que no se cancelen por favor», reconoció.

En cada aparición pública desataca el trabajo de su entrenador, Iván Pedroso, curiosamente, preparador también de su máxima rival, la venezolana Yulimar Rojas, que acaba de superar el récord del mundo en pista cubierta. «A veces lo llevo mejor y otras peor, pero ahora lo veo como una gran oportunidad el poder entrenar, ahora sí, con la mejor de la historia. Todos los días tengo que estar al cien por cien, y si estoy al noventa se que lo estoy haciendo fatal. Y ella todos los días entrena al 120 %», reconoció. Pero no dudó en retarla. «En el momento que se relaje, le voy a dar. No siempre ganan los mejores; los mejores hay días que fallan», apuntó.

También hubo tiempo para desvelar detalles más personales de la atleta. Se cuida todos los días, no come comida basura desde que se intoxicó el año pasado antes de la Diamond League, no puede ni ver el lícor café, tiene fobia a ver a la gente vomitar -«es emetofobia y lo sé porque se lo vi a una youtuber a la que también tenía el mismo problema. Llamé a mis padres y le dije que no era una tontería lo que me pasa», señaló- y no quiere conocer a sus ídolos desde que coincidió con Usain Bolt en unos premios en Barcelona, fueron algunas de sus confesiones.

Uno de los momentos más divertidos de su visita lo protagonizó con las hormigas Trancas y Barrancas cuando preguntaron a la deportista si hay «ligoteo» en las fiestas de los campeonatos. «Jaleo es poco, hay salseo heavy», bromeó.