¿Por qué se juega a puerta cerrada?

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

04/03/2020 19:23 h

El Ministerio de Sanidad recomendó ayer que los eventos deportivos en los que se espere una gran afluencia de aficionados procedentes de zonas de riesgo por el coronavirus, como el el norte de Italia, entre ellos el partido de Liga de campeones entre el Valencia y el Atalanta de Bérgamo, el próximo 10 de marzo, y el de Liga Europa entre Getafe e Inter de Milán, del 19 de marzo, se disputen a puerta cerrada.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, anunció esta decisión tomada conjuntamente con las comunidades implicadas y el Consejo Superior de Deportes, y que afecta a otros dos eventos deportivos: el encuentro de baloncesto entre el Valencia Basket con el Armani de Milán de Euroliga el 5 de marzo; y el de Eurocup Femenina entre el Girona y el Venezia, el 19 de marzo.

La presidenta del Consejo Superior de Deportes, Irene Lozano ha recalcado que es la mejor solución: «Creo que no hay nadie en el mundo del deporte que quiera figurar como haber sido foco del coronavirus. Sabemos que esto no es agradable para nadie. No estamos eligiendo entre lo malo y lo bueno, es entre lo malo y lo peor. A todos nos gustaría que los partidos se disputaran con total normalidad, pero hemos hecho un gran esfuerzo para que no se suspendan y que no se aplacen. Jugarlo a puerta cerrada es la opción menos mala», dijo.

Los clubes afectados han mostrado su disconformidad y muestran como solución que, en lugar de que se juegue a puerta cerrada, se prohíba la presencia la presencia de aficionados procedentes de países foco de coronavirus. De hecho, el Valencia Basket mostró su desacuerdo e informó que no habrá seguidores del equipo italiano y que, a su juicio, no se dan las condiciones para que no haya público, por lo que se podrá jugar «con normalidad».

Al respecto indicaba que el club «ha constatado y dado traslado que no se han vendido entradas a aficionados italianos que deban desplazarse para el partido» entre el Valencia Basket y el Armani Exchange Milán. «Por tanto, no se desplazarán aficionados, por lo que no dándose las circunstancias previstas en dicha recomendación, se facilita la tranquilidad de los aficionados locales que tienen previsto asistir al partido», agregaba el texto del valencia Basket.

Por su parte, la Agrupació de Penyes Valencianistes ha expresado también su «disconformidad» con la decisión de que se juegue a puerta cerrada y ha planteado que solo pueden entrar los socios valencianistas al estadio. «Pese a que estamos de acuerdo en tomar medidas para evitar contagios, antes que cerrar un estadio de fútbol deberían plantearse muchas otras medidas, cancelar vuelos, controlar más la llegada de personas de zonas de riesgo», señala el comunicado de las peñas, que aseguran que “no se ha tenido en cuenta el perjuicio que esta decisión causará al Valencia CF y a su afición». «No entendemos que se decida aplicar esta medida a partidos como el del Valencia CF y el Getafe, mientras que se permita que aviones de zonas de riesgo lleguen todos los días a territorio español con posibles aficionados pese a que no puedan asistir a los partidos», señalan.

La agrupación plantea una medida «para minimizar el riesgo en estos partidos» y apuesta por que «solo se permita acceder al estadio a los abonados de los equipos». «Deseamos se produzca una corrección o una decisión justa para todos, ya que hay mucho en juego», señala el comunicado. La Federación de Peñas del Getafe manifestó su «malestar» e instó a Sanidad a que «baraje prohibir en España vuelos procedentes de Italia». «Desde la Federación creemos que esta no es la solución puesto que se está intentando evitar que no vengan aficionados italianos que provienen de zonas de riesgo para ver el partido», manifiesta la Federación de Peñas en su comunicado.

Para los aficionados azulones «los principales aeropuertos de España están recibiendo decenas de aviones al día de vuelos procedentes de Milán y es posible que hayan estado en España en los carnavales de Tenerife o Gran Canaria y vengan a España para ver las Fallas». «Es por ello que instamos a Sanidad que baraje la posibilidad de prohibir vuelos procedentes de Italia, así se atajarían posibles brotes nuevos en nuestro país. Si finalmente se prohibieran esos vuelos, los equipos de cualquier tipo de deporte podrían jugar en su casa con garantías y ante su público», confiesan. Por último señalan que les «ha costado mucho conseguir jugar una competición europea, que el partido es muy importante para la historia del Getafe y no queremos que sea recordado como el partido que se disputó a puerta cerrada». El Getafe-Inter, correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Liga Europa, está previsto que se dispute el jueves 19 de marzo en el Coliseum Alfonso Pérez.