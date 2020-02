El Leyma apela a Riazor para paliar sus «dificultades físicas»

0

La Voz de Galicia I. Antelo

a coruña / La Voz 29/02/2020 22:33 h

Después de dos semanas sin partidos, el Leyma Coruña regresa con un nuevo derbi gallego. El Marín visita este domingo (18.00 horas) el Palacio de los Deportes de Riazor con la teórica piel de cordero que le da su condición de claro colista de la categoría, con solo 3 victorias en 22 partidos. Un conjunto que además llega a A Coruña con la incógnita del cambio de entrenador (Diego Gómez reemplazó a Javier Llorente).

El Leyma parte como claro favorito, tras ganar 15 de los últimos 20 partidos jugados. Sin embargo, Sergio García no se fía. El técnico ha sufrido una semana con un buen número de jugadores en la enfermería. «A nivel mental, creo que ha venido bien tener unos días para desconectar. Siempre viene bien. También hemos tenido el caso de Ashley [Hamilton] que ha jugado con su selección. Afortunadamente ha venido perfecto y estamos satisfechos por eso. Pero hablando de un tema físico, no ha sido la semana que nos esperábamos. Tenemos un momento de dificultad físico en jugadores importantes como Kamba, Llorca, Blackwell y Augustas [Peciukevicius], que no están del todo bien. Quiero aprovechar para pedir que la afición esté con los jugadores. Que les ayuden para que sigamos sumando y ayudando a conseguir el objetivo de clasificarnos para el play off», explica el técnico.

En cuanto al cambio de entrenador, García no aguarda demasiadas variaciones respecto a los planteamientos de Llorente. «Por lo que ellos han transmitido, es una idea continuista en cuanto a lo que ya están haciendo muy bien, que es que, pese a estar en la última posición, han competido la mayor parte de la liga, y casi todos los partidos muy bien. Nos esperamos que sigan en la misma línea. Sabemos lo difícil que es sacar cada partido, y yo creo que ellos vendrán en la línea de los últimos partidos. Un equipo con intensidad, muy abierto en cuanto a su estructura de ataque, con muchos jugadores en la línea de tres puntos… Un equipo diferente. A nosotros nos puede costar un poco ese estilo de juego, pero vamos a ver si con lo que hemos preparado nos sale un buen partido y podemos hacerles frente, y podemos seguir estando en la parte alta la liga», agregó.

Para este partido, presentando el carné de abonado del Dépor o la entrada del partido contra el Lugo se pueden adquirir pases para el Leyma-Marín al precio de cinco euros para los adultos y de dos para los niños.