Curro Torres: «En el tramo final nos faltó suerte y precisión para ganar»

La Voz de Galicia I. MEITÍN BUJÁN

01/03/2020 19:07 h

Curro Torres compareció en la sala de prensa de Riazor tratando de ordenar la mezcla de sensaciones que vivió durante los 90 minutos. Reconoce que el punto es bueno, ya que «por cómo transcurrió la semana y después de los buenos resultados que veníamos logrando, era importante no perder», pero su satisfacción no era plena porque, sobre todo en el último tramo del partido, «vi la posibilidad de ganar», confesó. «Hemos hecho un partido muy completo y debo felicitar a mis jugadores por el descomunal trabajo que hicieron, aunque es verdad que hasta el minuto 65 o 70 nos estaba costando crear peligro. Ahí dimos un paso adelante y el partido estaba más para nosotros que para ellos, pero nos faltó suerte y acierto en los metros finales para ganar», razonó el preparador del equipo rojiblanco.

En su semblante era fácil intuir se iba de Riazor con cierto regusto amargo. «El plan no ha salido bien porque veníamos a por la victoria», afirmó Curro Torres, que vivió los últimos minutos del encuentro entre la impotencia por el dominio estéril de su equipo y el miedo por la fe de este Deportivo. «No es la primera vez que el Dépor gana en los últimos instantes del partido», dijo.

El punto, de oro para muchos de los 1.000 espectadores que llegaron desde Lugo, no saca al equipo lucense de los puntos de descenso, circunstancia a la que Curro Torres restó trascendencia. «Ni aunque hubiéramos ganado estaría tranquilo. Esto es una carrera de fondo y aún queda mucho trayecto por delante. Lo más importante ahora es que el equipo está transmitiendo muy buenas sensaciones y debemos trasladarlas al partido de la próxima semana ante el Cádiz», añadió Curro Torres, que no se olvidó de mandar un mensaje de agradecimiento al numeroso grupo de hinchas rojiblancos que acudieron al derbi. «Lo digo sinceramente, la afición del Club Deportivo Lugo es espectacular. Se han hecho notar, les hemos oído...», destacó antes de asegurar que el buen rendimiento de El Hacen no le sorprende. «Ya le conozco desde su etapa en el Levante B».