La portera Eli Sarasola califica de «vergüenza» el fútbol del Getafe y se lleva «¿el zasca del mes?»

28/02/2020 10:54 h

El Getafe consiguió eliminar al Ajax en dieciseisavos de final y el conjunto de Bordalás ha conseguido volver a hacer historia esta temporada. El estilo del técnico alicantino no encanta a todo el mundo y muestra de ello fue el comentario de la portera del PSV, la donostiarra Eli Sarasola.

Lo del Getafe no es fútbol, es una vergüenza... — Eli Sarasola (@sarasola22) February 27, 2020

A través de su cuenta de Twitter, la futbolista no dudó en afirmar que «lo del Getafe no es fútbol, es una vergüenza». La marea de críticas no tardó en llegar. Una de ellas llegó en forma de vídeo, en la que se ve a la portera dando con el puño a una rival en un saque de esquina: «Hombre, vergonzoso es pegar un puñetazo a una rival», reza el tuit.

Tras ese comentario, uno de los youtubers más conocidos, DjMaRiiO responde con una pregunta: «¿Zasca del mes?».

¿Zaska del mes? — DjMaRiiO (@DjMaRiiO_90) February 28, 2020

Pero entre los miles de comentarios al tuit de Eli Sarasola fue el del propio Getafe el que contestó: «Gracias Eli, aceptamos la «crítica constructiva» y seguimos trabajando con respeto, humildad y sobre todo respetando las reglas de este bonito deporte».

Gracias Eli, aceptamos la "crítica constructiva" y seguimos trabajando con respeto, humildad y sobre todo respetando las reglas de este bonito deporte. 😉



¡Suerte en la temporada! 🙋‍♂️ — Getafe C.F. (@GetafeCF) February 28, 2020

Pero la cosa no quedó ahí. El jugador del conjunto madrileño, Vitorino Antunes también quiso contestar a la guardameta: «Con el fútbol femenino en crecimiento y como profesional que eres buscando que os respeten como futbolistas deberías aprender a respetar y a opinar de forma respetuosa. Otra cosa, el fútbol es mucho más que tocar el balón, es un juego de estrategia y cada uno juega con sus armas.

Con el futbol feminino en crecimiento y como profisional que eres buscando que os respeten como futbolistas deberias aprender a respetar y a opinar de forma respetuosa!!! Otra cosa el futbol Es mucho mas que tocar balon Es un juego de estratégia y cada uno juega con sus armas!!! — Vitorino Antunes (@vitorinoantun3s) February 27, 2020