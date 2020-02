Familiares de los jugadores del Getafe, atacados con vasos de cerveza por los aficionados del Ajax

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

28/02/2020 10:55 h

Seguidores del Ajax lanzaron vasos de plástico con cerveza a una zona de tribuna del Johan Cruyff Arena donde estaban sentados periodistas españoles y aficionados del Getafe, algunos de ellos familiares de los jugadores. La acción se dio en la segunda parte y decenas de agentes de seguridad privada del estadio se presentaron para intentar calmar los ánimos.

La acción provocó que los familiares de los jugadores, indignados, se fueran de los asientos asignados e hicieran amago de salir del estadio, aunque finalmente fueron recolocados en otras butacas. El presidente del Getafe, Ángel Torres, confirmó el incidente en declaraciones a la emisora Onda Cero y dijo que el club va a «poner una queja a la UEFA porque ese trato no se puede permitir».

«Me vuelvo a casa con una de las peores experiencias. Ser ubicado junto a la afición local sin ningún tipo de seguridad. Sufrir insultos, intimidaciones y agresiones y recibir la negación y la total ignorancia de la seguridad ante esto. Nos hemos visto obligados a huir, ya que hacer frente hubiera sido peligroso. Ni suplicando ayuda y mostrándoles que venían niños nos han querido ayudar. Respuestas chulas como 'no tengo dinero para ponerte un policía para ti' ha sido lo que he recibido. Hasta que no he sacado el móvil y les he grabado las caras no han movido un dedo. Increíble que en el deporte, el fútbol en este caso, ocurran cosas así. ¿Hasta dónde nos puede hacer llegar a ser un mal perdedor?», denunció Carla Carrascosa, pareja de David Soria, en Instagram.

Durante el encuentro también se lanzaron algunos vasos de plástico al césped. El ambiente en el Johan Cruyff Arena fue calificado por el entrenador José Bordalás como «una caldera» en la rueda de prensa posterior al encuentro que ha supuesto el pase del Getafe a octavos de final de la Liga Europa.