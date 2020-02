El Cáceres vuelve a amargar al Leche Río Breogán: 77-76

0

28/02/2020 23:34 h

El Leche Río Breogán no pudo conseguir la victoria en su visita al Multiusos de Cáceres en un encuentro en el que fue de más a menos ante un rival que creció en la segunda mitad y que ya le había ganado en Lugo. Los gallegos tardaron un par de minutos en entrar en juego y de inicio encajaba un parcial de 5-0 en contra. Pero poco tardaron los de Diego Epifanio en rehacerse y entrar de lleno en el partido gracias a dos triples convertidos por Soluade que igualaban el partido (10-10). No quedó ahí la cosa. El Breogán había encontrado la manera de mover el balón con velocidad y, con un gran acierto en el tiro exterior, conseguía darle la vuelta al partido (10-13, minuto 3). Otro triple de Soluade y una canasta de Peña abrían la brecha hasta el 11-18. El equipo breoganista rozaba el 80% de acierto y dominaba el rebote ante un Cáceres que trató de frenar al rival cambiando de defensa y moviendo el banquillo. No surtió efecto. Los gallegos continuaban dominando claramente el partido y conseguían elevar su ventaja hasta los 10 puntos a falta de 3:40 para el final del cuarto (13-23). De ahí al final del cuarto, Cáceres se empleó a fondo en defensa para evitar que los breoganistas abriesen aún mas brecha en el luminoso. Y lo consiguieron, dificultando ahora el tiro exterior de un Leche Río Breogán que, pese a todo, conseguía mantener su renta en torno a los diez puntos y llegar al final del primer cuarto con 19-30 tras un triple de Díaz.

Las cosas empeoraron para los lucenses en el inicio del segundo cuarto, con un Cáceres muy enchufado que firmaba un parcial de 8-0 y recortaba las diferencias a solo 3 puntos en apenas dos minutos y medio (27-30). Reaccionaba pronto el Breogán, que con dos tiros libres de Quintela, un triple de Powell y otra canasta de Quintela volvía a irse de 0-7 que volvía a colocarles con diez puntos de ventaja (27-37). Peña aumentaba la renta visitante hasta los 13 puntos con otro lanzamiento de tres puntos (27-40). Pero le costaba a los celestes mantener el ritmo durante demasiado tiempo y otra vez Cáceres hacía la goma de la mano de Uriz y Kuiper (34-40).

Los gallegos no conseguían ahora sacudirse la presión local y el Cáceres se acercaba a solo tres puntos (39-42). Otro triple de Peña daba aire al Breogán, pero Joseph y un triple de Uriz completaban la reacción local.

Ya en el inicio del tercer cuarto Pedersen colocaba por delante a los locales (46-45). La reacción del Breogán llegaba, cómo no, desde más allá de la línea de 6,75, con dos triples consecutivos de Peña y Powell para recuperar su ventaja (46-51). Pero una vez mas era incapaz de mantener el ritmo por demasiado tiempo. El partido se jugaba a pequeñas rachas y los locales no tardaban en replicar para llevar el marcador al empate a 56 a falta de 5:26 para el final del tercer cuarto. Paraba el partido Diego Epifanio, pero no conseguía evitar que el Cáceres se colocase por delante en el marcador (58-56, minuto 26).

El acierto visitante había caído hasta el 42%, mientras que el de Cáceres iba en aumento y rozaba ya el 56%. Trató el Breogán de recuperar el control con una buena defensa, pero los locales supieron jugar sus cartas, forzando personales que le permitían seguir ampliando su renta.

Cabía ver qué equipo conseguiría mantener su racha durante mas tiempo en el último cuarto. De entrada, los locales se escapaban de nuevo, aunque el Breogán recortaba a solo dos puntos las diferencias (68-66). El tira y afloja era continuo y los extremeños volvían a abrir una pequeña brecha, obligando al técnico visitante a pedir tiempo muerto (72-66).

Conseguía ahora el equipo gallego frenar a su rival, aunque ellos también tenían muchos problemas para anotar y durante tres minutos y medio lo único que subió al marcador fue un triple de Quintela (72-69). Y fue precisamente Quintela, con ayuda de Peña, el que conseguía recortar las diferencias a solo un punto a falta de dos minutos para la conclusión (74-73), una diferencia que se mantuvo hasta el final del partido tras varios fallos, perdidas y desajustes de uno y otro equipo (77-76).

