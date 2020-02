El positivo por coronavirus de Valencia: un periodista que fue a cubrir la Champions

0

27/02/2020 11:59 h

El segundo caso confirmado de coronavirus en la Comunidad Valenciana y el primero en la ciudad de Valencia se contagió durante su viaje a Lombardía para cubrir el partido octavos de final de la Champions League entre el Atalanta y el Valencia. El locutor ingresó esta pasada madrugada tras detectarse sintomatología propia del virus y dar positivo. Actualmente permanece aislado y con tratamiento.

El diario Las Provincias ha hablado con el afectado quien ha asegurado estar «perfectísimo». «Tengo los síntomas de una gripe pero nada más. Me encuentro bien, estoy tranquilo y muy bien atendido», señaló al diario con sede en Valencia. El locutor asegura que fue al médico por responsabilidad al detectarse síntomas aunque según declaró a Las Provincias, su actual estado «no me impedirían ir a trabajar pero me hice las pruebas por pura responsabilidad. Que nadie se alarme, estoy perfecto».

El paciente tiene 44 años y ha sido ingresasdo en el Hospital Clínico de Valencia ocho días después del partido que enfrentó al equipo ché con el cuadro italiano con resultado de 4-1 favorable a los de Bérgamo. Es el segundo positivo en la comunicad tras el detectado en Villarreal (Castellón).