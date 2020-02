El Barça cumple el trámite en la primera fase de la eliminatoria

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia javier lavandeira

26/02/2020 00:11 h

Mal partido de Champions, en donde la propuesta de los dos equipos, condicionó el espectáculo.

Un Nápoles, con un posicionamiento replegado, que tenía clara su estrategia defensiva, cerrar pasillos interiores, defender en profundidad defensiva largo y acumular jugadores en parcela central para rodear las intervenciones de Messi y renunciar al juego posicional en ataque para aprovechar las contras, tras pérdidas rivales.

Un Barça con ritmo de juego excesivamente lento, necesario de muchos toques para las transiciones de banda a banda y obcecado en buscar por dentro, aquello que tenía por fuera, el espacio de juego libre, que en el partido de hoy, era complicadísimo de conseguir.

Este contexto condicionaba un resultado para el 0-0, pero primero, el Nápoles golpeó al Barça, donde más vulnerable es, cualquier error que tiene este equipo, no es capaz de neutralizarlo en defensa, siempre que son encarados, supone ocasión de gol para los rivales, las transiciones de este Barça, tanto ataque-defensa y defensa-ataque no existen y de eso se aprovechan todos sus rivales.

El Barça devolvió el golpe, cuando por fin se percató, que los desmarques por fuera en profundidad, podían ser un arma para combatir esa defensa tan poblada por dentro, empezó a utilizar las bandas para estirar a lo ancho y así empezó a aparecer Messi por dentro, para generar a través de él, pero sin poder generar en primera persona, debido al marcaje en superioridad al que se vio expuesto.

A pesar de que el Barça llevó el peso del juego, por momentos, perdió el control del juego y eso le pudo hacer perder el partido, ya que cuando el Barça se ve atacado por el rival, siempre es superado, ya sea en transición, como en ataque organizado.

Por lo que no acabo de entender la disposición táctica de Gatusso, al no jugar para atacar a este Barça y aprovecharse de tanto talento de jugadores como Fabián, Callejón, Insigne, Mertens, etc.

Eliminatoria con ventaja para el Barça, que hará valer el peso del Camp Nou.