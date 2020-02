Piqué, sobre el escándalo de las redes: «Me creí que al menos Bartomeu no lo sabía»

0

La Voz de Galicia

24/02/2020

Gerard Piqué tendió un capote a Josep Maria Bartomeu tras una semana de revuelo institucional en el Barcelona a causa de las cuentas en redes sociales en las que se difamaba a futbolistas del conjunto azulgrana y que obligó al mandatario culé a romper el contrato con la empresa I3Ventures pese a negar que la directiva encargase «desprestigiar a nadie». «Me creí que al menos él no lo sabía porque cuando tuvimos la reunión estaba tocado», dijo el central del Barça la víspera del duelo de octavos de la Champions contra el Nápoles en San Paolo.

Un partido al que el Barça llega reforzado tras recuperar el liderato en la Liga con un póker de Leo Messi en un choque ante el Eibar que registró una tremenda pañolada contra Bartomeu que reflejaba el descontento de la parroquia culé con la junta directiva. «Nosotros intentamos hacer nuestro trabajo y lo importante en este club han sido los resultados, que en los últimos años han aguantado al club. Sabemos la responsabilidad que tenemos. Sabemos que las aguas no bajan tan tranquilas si no hay buenos resultados. Pero el partido es suficientemente importante como para pensar en otras cosas. Hay que estar concentrados, saber de las virtudes que tienen. Es una semana muy importante», atajó un diplomático Piqué que no quiso echar sal en la herida, sabedor de que «todo lo que no sea la pelota y el fútbol» les «perjudicará mañana y de cara al futuro».

«Hay que centrarse en el fútbol que es lo importante», reivindicó cuando se le preguntó sobre su calificativo de «títere» a un periodista que había arremetido contra los adversarios de Bartomeu. «Títere es pucinelli. Y hay en todos los lados. Pucinellis hay en muchos lados y títeres somos todos en algún aspecto. Pero en ese caso era evidente. No es un mensaje a esta directiva. Esta directiva tiene a sus personas más afines que les pasan información y les dan esa sensación de proteger. Y eso está bien. Lo hace todo el mundo y es normal. El tema es que cuando se pasan ciertas líneas hay que salir al paso y es lo que quise hacer», argumentó Piqué.

El zaguero considera que se está «dando demasiada trascendencia» a lo sucedido y negó, como ya hiciera Quique Setién, que el revuelo haga mella en el vestuario. «Nosotros nos centramos en lo que podemos controlar, que es lo que pasa en el terreno de juego. Lo demás es ruido y cuando pasas por momentos de debilidad, es mayor el ruido. Pero es parte del deporte. Sabemos de la responsabilidad que tenemos porque si el equipo funciona, ya se ha demostrado que dan igual los números. La gente lo que quiere es ver al Barça ganar y eso está en nuestras manos», incidió.

Eludió valorar la administración que lleva a cabo Bartomeu del Barça. «No me pongo en si está bien gestionado o mal gestionado, eso lo dirá el socio. Es más, no tengo información de si está bien o mal gestionado porque una cosa es lo que sale en la prensa y otra lo que hay. Pero está claro que si los resultados no son buenos pues hay ruido», abundó en una rueda de prensa en la que avisó del peligro que les aguarda en San Paolo.

«Es la primera vez que venimos en partido oficial a un estadio histórico. Es algo diferente. Cuando eres futbolista te gusta probar cosas nuevas. El Nápoles ha mejorado mucho en los últimos partidos. No empezó bien la temporada, pero será complicado. Han ganado al Liverpool, a la Juventus. Hay que estar alertas para evitar sustos», dijo con el recuerdo bien presente de los fiascos de las dos últimas campañas en Europa a manos de la Roma y el Liverpool. «No lo vamos a olvidar nunca. Han sido dos golpes muy duros en la historia del club y en nuestras trayectorias. Pero creo firmemente que de las grandes derrotas puedes aprender y mirar al futuro. Todo lo que venga, sabremos cómo afrontar y tirarlo hacia delante. Cada eliminatoria es un mundo, pero cosas hemos aprendido», aseguró.

Contradijo la afirmación de Messi de que con el nivel actual no le alcanza al Barça para volver a reinar en Europa. «Otros años hemos llegado a esta fase de la Champions más favoritos o más sobrados y no hemos ganado. Puede que no seamos los más favoritos pero siendo el Barça, posibilidades tenemos. Lo más importante es ir paso a paso. Nos ha tocado primero el Nápoles. Primero hay que pasar esta eliminatoria y ya veremos. En los últimos años hay ejemplos de que llegas bien en este momento y luego te falta oxígeno. Igual en mayo o abril estamos como un tiro. Es muy estacional esta competición», defendió Piqué, que ensalzó al '10' azulgrana en la comparativa con Maradona. «Si me pregunta entre Diego y Leo, yo lo he vivido de cerca y me quedo con la regularidad de Leo y la magia que hace a diario».

Se refirió por último al clásico del domingo en el Santiago Bernabéu. «Cada partido marca el siguiente. El resultado de mañana influirá en el del Bernabéu. Hace dos semanas íbamos al Villamarín a seis puntos del Madrid. Ahora la situación ha cambiado por completo. Cada partido marca el siguiente. Esperemos que sea un pasito más a seguir creciendo como equipo», indicó.