El CRAT, pendiente de una compleja carambola para meterse en el play off por el título de la Liga Iberdrola

La Voz de Galicia Pablo Gómez Cundíns

La Voz 23/02/2020 18:02 h

El CRAT hizo los deberes a medias y ahora necesita una carambola complicada para meterse entre los cuatro primeros al final de la fase regular de la Liga Iberdrola. Esas son las plazas que dan derecho a jugar el play off por el título, que ostenta por el momento el conjunto coruñés.

Queda una jornada y el CRAT ocupa la quinta posición de la clasificación, empatado a 39 puntos con el cuarto (Sanse Scrum). Por encima, están el Majadahonda (43), Cisneros (44) y Cocos (47). Por debajo, Olímpico (18), INEF (11) y El Salvador (5).

En la última jornada, el CRAT debe ganar con bonus en Elviña (este sábado a las cinco de la tarde) a El Salvador, descendido. Pero no será suficiente con ello, al no haber logrado ayer imponerse al Olímpico añadiendo un bonus a sus puntos. Dependerá en la jornada final de que, o bien el Sanse no gane como local al Olímpico (o lo haga sin bonus), o bien el Majadahonda (que ayer perdió contra el Cocos por 11 a 3) pierda como local contra el Cisneros sin conseguir punto bonus.

El Olímpico de Pozuelo, que ya no se juega nada tras garantizarse la permanencia, cuenta con tres internacionales, pero jugará sin ellas contra el Sanse Scrum.

En el duelo de ayer en Pozuelo, el CRAT comenzó fuerte, con dos ensayos en los primeros siete minutos, obra de Judith y de Claudia. No se arredró el Olímpico y recuperó su presencia en el partido con otros dos ensayos e, incluso, poniéndose por delante en el marcador. De nuevo, el equipo coruñés hizo valer su superioridad para, con otras tres marcas, retomar el control, que volvería a quedar en entredicho a falta de diez minutos para el final de un partido loco.

Los tres minutos finales fueron de vértigo, con un ensayo de Mónica y una última jugada de Alevín que el árbitro no dio por válida.

FICHA DEL PARTIDO

OLÍMPICO (22): Sanjurjo, Navarro, Bracic, Vega, Garrido, Iglesias, Prado, Schiavon, Ortega, Hurtado, Sánchez, Aguirre, Cabezas, Martín, Echebarría. También Del Castillo, Benito, Cabo y Renedo.

CRAT (34): Judith, Claudia, Meki, Belén, Vega, Sara, Alevín, Mónica, Alba, Micaela, Maitane, Elsa, Mariana, Jess, Joana. También Alicia, Yanka y Turena.

Anotaciones: Por el Olímpico, ensayos de Echebarría (2), Sánchez y Ortega; transformación de Sánchez. Por el CRAT, ensayos de Meki (3), Joana, Claudia y Judith; transformaciones de Jess y Alicia.

Árbitro: Fernando Raposo. Expulsó temporalmente a Mariana y Joana.

Incidencias: Decimotercera jornada de la Liga Iberdrola. Campo Valle de las Cañas de Pozuelo.