Batacazo del Real Madrid en Levante y adiós al liderato

La Voz de Galicia Ignacio Tylko

22/02/2020 23:27 h

Fue muy engañoso el resultado, pero la falta de pegada y su desorden en la segunda mitad condenaron al Real Madrid ante un Levante que fue de menos a más y demostró el porqué de su fortaleza en casa. El golazo de Morales, ante el que debió hacer algo más Courtois porque el disparo entró por su palo, hace mella en el equipo de Zidane, que pierde la cabeza a una semana del Clásico. En plena crisis institucional, el Barça se presentará en el Santiago Bernabéu con dos puntos de ventaja y rearmado mentalmente. Además, Hazard se tuvo que retirar cojeando dos semanas después de reaparecer y encendió las alarmas. Estuvo notable el belga en todo menos en la definición, la clave de este juego tan grande como con frecuencia injusto.

Rápido, dinámico, profundo, atento y enchufadísimo salió el Real Madrid al Ciutat de Valencia. Horas después de que el Barça goleara al Eibar en una exhibición de Messi, el equipo de Zidane asumió que no debía permitirse el lujo de fallar en el último duelo antes de afrontar ese particular Himalaya que dibujan el Manchester City de Pep Guardiola y ese clásico en el horizonte próximo. Con Mendy apercibido de sanción, el técnico francés volvió a dar una oportunidad a Marcelo en el lateral zurdo. Una señal inequívoca de que buscaba más ataque que defensa ante un rival que se presentó tras haber perdido cinco de sus seis últimos partidos. Salieron de titulares Isco y Hazard y se quedó en el banquillo Valverde, un signo de que el 'Pajarito' será titularísimo en los dos duelos enormes que se avecinan. De nuevo, se le criticará a Zidane la suplencia del uruguayo. Pero no perdió por eso, sino porque no fue contundente en las áreas.

A pesar de sus problemas por las lesiones en el centro del campo, la última la de Rochina, el Levante trató de marcar territorio. Fue valiente en su planteamiento Paco López, que ubicó al veterano Morales por la derecha para buscarle la espalda a Marcelo. Pronto, Roger golpeó en las costillas de Ramos en un salto y Vukcevic le mostró la plancha a Marcelo, sin llegar a golpearle. Liderado desde la cueva por el central sevillano, perfecto en los desplazamientos largos y una roca atrás pese a cargarse pronto con tarjeta, bien manejado en el enganche por Modric e Isco y con un Hazard omnipresente mientras le aguantó el físico, el equipo visitante fue encandenando disparos y ocasiones. Una y otra vez, encontraba espacios entre las líneas del enemigo y balones a la espalda de una zaga que arriesgaba. Aitor, determinante En apenas diez minutos ya tuvo que intervenir cuatro veces Aitor, uno de los mejores porteros de la Liga en año de Eurocopa. Falló, sin embargo, el guardameta en un despeje de puños que estuvo a punto de aprovechar Casemiro, de cabeza. Asediaba el Madrid, jugaba a uno o dos toques y hallaba espacios, pero erraba en el pase o el disparo final. Benzema se asociaba de maravilla con Hazard y compañía, pero, una vez, más evidenciaba que no es un matador. El Levante daba también alguna sensación de peligro en los contragolpes, pero tuvo suerte de marcharse el descanso con tablas.

Se pertrechó mucho mejor en su campo el Levante tras el descanso. Juntó más las líneas y cerró espacios. Tuvo alguna ocasión el Madrid, sobre todo en un contragolpe que condujo de maravilla Hazard pero definió fatal el belga, pero ya flaqueaba. Y el Levante asustaba cada vez más en sus contras. Se tuvo que retirar Hazard y se generó más confusión. Ya con Vinicius y Lucas Vázquez en el campo se entró en el último cuarto de hora. Ansioso y ya precipitado, el Madrid recibió entonces el durísimo castigo de Morales, suplente habitual este curso. Marcó un golazo el comandante. Y Courtois apenas siguió el balón con la mirada. El mejor visitante de la Liga cosechó su segunda derrota fuera, tras la de Mallorca, allá por octubre.

Ficha técnica

Levante-Real Madrid (1-0)

Levante: Aitor Fernández, Miramón, Postigo, Bruno, Toño García, Morales (Martínez, min. 80), Vukcevic, Campaña, Bardhi, Mayoral (Sergio León, min. 88) y Roger.

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Casemiro, Modric (Valverde, min. 81), Kroos, Isco (Lucas Vázquez, min. 73), Hazard (Vinicius, min. 67) y Benzema.

Gol: 1-0: min. 79, Morales.

Arbitro: Hernández Hernández (Comité canario): Mostró amarilla a Ramos, Roger, Casemiro Incidencias: Partido correspondiente a la 25ª jornada de Liga, disputado en el Ciutat de Valencia. 23.566 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en memoria del padre del director de comunicación del Levante.