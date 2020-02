Un niño de 10 años pide por carta a Klopp que el Liverpool deje de ganar y la respuesta del técnico es genial

0

Daragh Curley tiene 10 años y es aficionado del Manchester United. Esta temporada está viviendo cómo el Liverpool, su gran rival, domina en solitario. Con 22 puntos de ventaja sobre su equipo, en este campeonato ya no hay nada que hacer. Con 25 derrotas y un empate, los de Jürgen Klopp están imparables.

Este pequeño aficionado al fútbol se cansó de esa superioridad tan abrumadora de los reds y decidió tomar cartas en el asunto. Y nunca mejor dicho. Daragh cogió papel y boli y se dispuso a escribirle una misiva al técnico del Liverpool para buscar alguna solución. «El Liverpool está ganando muchos partidos. Si ganáis nueve más tendréis el récord de partidos sin perder seguidos del fútbol inglés. Ser fan del Manchester United es muy triste. Así que en el siguiente partido del Liverpool, por favor, haz que pierdan. Podrías dejar al otro equipo que marcara. Espero haberte convencido para que no ganéis la liga o ningún partido nunca más», le escribió Daragh.

Lo que no esperaba era la respuesta del técnico alemán. Klopp le agradece la petición, pero le deja claro que la rechaza: «Gracias por escribirme. Sé que no me has enviado esta carta para desearme suerte, pero siempre es bueno escuchar a un joven aficionado al fútbol sin importar qué, así que aprecio que te pongas en contacto conmigo», comienza la carta.

Ante la petición del niño, Klopp es claro: «Desafortunadamente, en esta ocasión no puedo concederle su petición, no por elección. Por mucho que quieras que el Liverpool pierda, es mi trabajo hacer todo lo que pueda para ayudar al Liverpool a ganar, ya que hay millones de personas en todo el mundo que quiere que eso suceda, así que realmente no quiero desfruadarlas.

Afortunadamente para ti, hemos perdido partidos en el pasado y perderemos partidos en el futuro porque así es el fútbol. El problema es que cuando tienes diez años piensas que las cosas siempre serán como son ahora, pero si hay algo que puedo decirte a los 52 años es que, definitivamente, no es así. Creo que puedo decir con seguridad después de leer tu carta que, una cosa que no cambiará es tu pasión por el fútbol y por tu club. El Manchester United tiene la suerte de tenerte a ti.

Espero que si tenemos la suerte de ganar más partidos y quizá incluso de levantar algunos trofeos más, no estés decepcionado, porque aunque nuestros clubes son grandes rivales, también compartimos un gran respeto mutuo. Esto, para mi, es de lo que se trata el fútbol», concluye Klopp.