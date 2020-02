Adrián Ben bate el récord gallego de 800 de Andrés Díaz de 1995

0

La Voz de Galicia I. Díaz Rolle

21/02/2020 23:27 h

Adrián Ben Montenegro esprinta hacia la historia. El mediofondista de Viveiro va consolidándose entre los más grandes mientras su carné de identidad todavía lo define como una promesa. En su última aparición, en Gallur, pulverizó un récord gallego que el mítico Andrés Díaz había establecido en 1995. El coruñés corrió los 800 metros bajo techo en 1:47.46; el mariñano lo hizo en 1:46.60.

Lo consiguió en una carrera espectacular, rapidísima. En Madrid, en la despedida del circuito mundial de atletismo, el keniano Collins Kipruto ganó con 1:46.09. Mariano García fue tercero con la mejor marca española del año y la quinta de siempre (1:46.31). «La única pega es que Mariano me adelantó al final», bromeó Ben en la zona mixta. «El público de Gallur nos ha arropado. Nos han llevado en volandas», añadió.

El viveirense terminó la carrera quinto —segundo fue el polaco Kszczot y cuarto Lewandowski—, pero con un buen puñado de méritos que añadir al sexto puesto en la distancia que celebró en el pasado Mundial de Doha. Rebajó prácticamente dos segundos su plusmarca, y además de batir el histórico récord de Andrés Díaz, se coló entre los tres ochocentistas sub-23 más rápidos de la historia de España. Su tiempo, además, entra octavo en el top-10 absoluto a nivel nacional en pista cubierta.

A Ourense

El viveirense, que se cayó la semana pasada en Glasgow cuando también buscaba su plusmarca en los 1.500, estará el próximo fin de semana en Ourense para pelear su primer título de campeón de España absoluto.

El corredor del Barça, sin embargo, no desveló todavía en qué distancia competirá. Mariano García y él establecieron en Gallur las dos mejores marcas del año en los 800, pero no aclararon en qué prueba estarán ni, por tanto, si volverán a enfrentarse tras dar un nivel enorme y muy parejo. «800 o 1.500, me da igual. Haré lo que diga mi entrenador, Arturo Martín», precisó el viveirense.

Ben se mostró satisfecho y sorprendido por su rendimiento al término de la carrera: «Estoy muy contento, de momento esta temporada no había tocado estos ritmos, pero me he encontrado muy bien».

Adrián Ben Montenegro ya había establecido en el Mundial de Doha (Catar) el año pasado el récord gallego de 800 al aire libre (1:44.97). Ahora añade la plusmarca bajo techo en la distancia a un currículo alumbrado por otros diez récords gallegos. Se fue ganando ese privilegio en los 1.500 al aire libre y también bajo techo como juvenil; ya en júnior ostenta los de 1.500 y 3.000 al aire libre y 1.500 y 800 bajo techo. Ya como sub-23 ha sido el mejor gallego tanto en 800 como en 1.500 en las dos modalidades de pista.

Ahora ha pulverizado el más longevo de los récords gallegos que poseía el coruñés Andrés Manuel Díaz. El coruñés había marcado 1:47.46 en marzo de 1995 en Valencia. Pero en su poder quedan aún un buen puñado de plusmarcas autonómica. Desde 1999 ostenta los récords bajo techo de 1.500 y 3.000. Al aire libre, además, también es desde el 2000 el gallego más rápido en los 1.500 metros y en los 2.000.