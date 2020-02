La plataforma de Víctor Font sospechaba de la existencia de perfiles falsos en el Barça

0

La Voz de Galicia ana iglesias

18/02/2020 15:41 h

El aspirante a la presidencia del FC Barcelona, Víctor Font, era uno de los focos en los que se centraban las cuentas coordinadas por la empresa I3 Ventura, cuyos servicios estaban financiados por el Barça para desprestigiar, presuntamente, la imagen del candidato. Desde la plataforma «SíalFutur», sobre la que se promueve la candidatura de Font, advierten de que ya llevaban tiempo sospechando sobre la existencia de estas cuentas en redes sociales: «Sospechábamos algo, habíamos notado cosas muy raras. Como por ejemplo la coordinación de diferentes perfiles que sabíamos que no correspondían a nadie en concreto y había un gran vínculo entre ellas en el tono, el contenido y el momento de los mensajes. Veíamos cosas raras». De hecho, Víctor Font, a través de un tuit publicado en octubre del año pasado en su cuenta de Twitter, advirtió de la existencia de perfiles falsos para dañar su imagen.

De confirmarse los hechos, desde «SíalFutur» hablan de «quiebra moral» del club. Y argumentan que «si el club ya tiene una situación económica y deportiva delicada en este momento, ya nos faltaba esto, es lo último que nos podía pasar», sentencian.

Ante tales circunstancias, desde la candidatura de Víctor Font se encuentran a la espera de las explicaciones pertinentes por parte del club para tomar decisiones. «No somos partidarios de volver a judicializar la vida del club porque creemos que no es lo mejor, pero lo que es seguro es que vamos a defender los intereses del socio. Estamos esperando a tener toda la información, tenemos que escuchar lo que tienen que decir porque, de momento no nos aclara nada. Cuando tengamos todos los datos decidiremos. De momento, nuestra intención no es volver al club a la vía judicial, pero si para defender los intereses del socio hay que hacer algo se hará», advierten.

En cuanto a una posible dimisión de la actual Junta Directiva, desde la plataforma de Víctor Font apuntan que no son «partidarios de pedir dimisiones por sistema, ni de hacer mociones de censura. Velamos por la estabilidad institucional y el cumplimientos», apuntan. Eso sí, aunque aseguran no ser partidarios de los «incendios», consideran que «si se demuestra que el club está detrás de todo esto, que todo parece que es así, por supuesto que tiene que dimitir y convocar elecciones». Además, inciden en la veradidad de la información que publica la cadena Ser sobre la vinculación entre el Barça y la empresa I3 Ventura pero se muestran cautos: «estamos esperando a contrastarla con la información que aporte el club».

No obstante achacan la falta de transparencia de la actual Junta Directiva, «es uno de sus déficits principales», y afirman que «si tu tienes un escándalo de estas proporciones y ves lo que está pasando, lo normal es que, si no tienes nada que ocultar y todo es normal, salgas, des la cara y expliques todo para no dejar ninguna sombra de duda».

Por otro lado, en cuanto a los ataques a jugadores de la actual plantilla del Barça como Piqué o Messi, afirman ser de «una gravedad que es intolerable». En el caso de convocarse elecciones, desde dicha candidatura aseguran sentirse preparados. Se definen a si mismos como Cruyffistas, y afirman pretender desde su mandato «hacer en los despachos la misma revolución» que el mítico jugador hizo en el campo.