Las cuentas no oficiales del Barça están vinculadas a la empresa contratada por el club

COLPISA 18/02/2020 10:07 h

A estas alturas, tras cuatro años y medio como presidente del FC Barcelona, no es un secreto que Josep Maria Bartomeu y su círculo más próximo viven obsesionados con lo que se dice de ellos en las redes sociales. Es sabido que ha tomado decisiones importantes en función del impacto de sus acciones (o inacciones) en Twitter, como el fichaje de Frenkie de Jong, cuando hace un año tuvo que viajar a Amsterdam a la carrera para convencer a un jugador que ya se encaminaba hacia el Manchester City. Ya le estaban machacando con mensajes incendiarios y reaccionó cuando sonaba la campana.

No es popular entre los más jóvenes ni en el entorno cruyffista y está tan pendiente de mejorar ese índice que ha llegado a citarse con un youtuber para arreglar un malentendido. Lo descubrió Auronplay. Bartomeu le llamó para quedar en un bar, se presentó en moto, pidió un bocadillo y dialogaron durante más de tres horas para disculparse porque sus abogados le habían denunciado por una supuesta falta de respeto en Twitter, provocando un vídeo crítico en el canal del joven comunicador. Le acabó invitando a un partido en el Camp Nou y los dos posaron en el descanso con un muñeco del personaje de dibujos animados Nobita, el apodo que recibe, y que fue utilizado por Auronplay en sus ataques, con la curiosidad de que la figura la aportó el propio presidente. Todo por mejorar la imagen con la finalidad de que su delfín, Emili Rousaud, herede su presidencia en las elecciones del 2021.

En ese contexto hay que situar la última polémica que rodea a un club que no puede ocultar su torpeza en cuestiones elementales. Según detalló Ràdio Barcelona, emisora de la Cadena Ser en Cataluña, el FC Barcelona contrató hace más de dos años por algo menos de un millón de euros los servicios de I3 Ventures, una empresa argentina dedicada a crear estados de opinión favorables en las redes sociales y a hacer un seguimiento de todo lo que se dice de ellos, especialmente por parte de personas influyentes en el entorno del club, desde periodistas a exjugadores pasando por líderes de opinión más o menos anónimos. Es algo que encaja en ese «complejo social» de Bartomeu y, hasta cierto punto, no es extraño en las grandes empresas. El problema es que la empresa no sólo habría protegido la reputación de Bartomeu y de su junta directiva en este tiempo, sino que también se habría dedicado a erosionar con mensajes a personas y entidades que tienen relación con el club.

El FC Barcelona, un par de horas después de que se destapara todo, emitió un comunicado para «negar rotundamente» su relación con «comentarios negativos o de menosprecio en relación con cualquier persona, entidad u organización que tenga o haya tenido relación con el club», aunque sí admitió que I3 Ventures es proveedor de la entidad. «El club confirma que tiene contratados servicios de monitorización de redes sociales con el objetivo de tener conocimiento, tanto de los mensajes positivos como los negativos, de los que la entidad es el objeto. Con la contratación de estos servicios, el club vela por proteger y preservar su reputación, así como la de aquellas personas vinculadas al club (patrocinadores, jugadores, directivos, socios, peñistas...), en la medida que la protección de esta reputación es un elemento primordial y un deber irrenunciable para los que trabajan por la entidad», afirmó. El FC Barcelona concluye exigiendo «la rectificación inmediata de las informaciones difundidas y se reserva el derecho a ejercer las acciones legales oportunas contra quien siga implicando al club en este tipo de prácticas». La citada empresa también ha negado la relación con esas cuentas que descalificaron con sus mensajes. La Ser asegura que ha accedido a dos informes de I3 Ventures: uno sobre la repercusión y evolución de seis de estas cuentas y otro que sería un plan específico contra el precandidato Font.

A raíz del comunicado emitido por el club blaugrana desmintiendo tal información. La Cadena Ser, a través del programa El Larguero ha desvelado los documentos que demuestran que I3 Venture, es la que está detrás de las cuentas en la que se ataca la reputación de jugadores importantes de la plantilla como Piqué o Messi. El documento que desvela está firmado pro la empresa Nicestream y enviado al club, salen desglosadas las seis cuentas de las que informa la cadena Ser y su impacto en redes.

Contra Messi y Piqué

I3 Ventures, a través de varias cuentas de Facebook y Twitter con nombres diversos no relacionados con el club, habrían llegado a publicar mensajes críticos con Messi, en pleno proceso de renovación en su día, o Piqué, por su distracción como empresario del mundo del tenis. También habrían 'recibido' Pep Guardiola, Xavi Hernández y Carles Puyol por no ser afines a la actual directiva. Y, ya más lógico dentro de ese desaguisado, se cargó contra la oposición: Víctor Font, Joan Laporta o Agustí Benedito, así como el presidente de Mediapro, Jaume Roures, y personalidades y entidades políticas como Quim Torra, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, ANC, Omnium Cultural o Tsunami Democràtic.