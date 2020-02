El ciclista Tom Dumoulin, en tratamiento por parásitos

0

La Voz de Galicia La Voz

18/02/2020 10:26 h

El ciclista holandés Tom Dumoulin ha revelado que está siendo tratado por parásitos intestinales, el motivo por el que «no se ha sentido muy bien» recientemente, pero que ya está «mejor».

Dumoulin, que no ha corrido desde que abandonó el Critérium de la Dauphiné la temporada pasada debido a una lesión de rodilla por una caída en el Giro de Italia, pretendió correr la Volta a la Comunitat Valenciana este mes, pero antes de comenzar la carrera desistió por enfermedad.

La semana pasada anunció que tendría que perderse la Tirreno-Adriático y la Milán-San Remo porque la enfermedad le impidió asistir a una concentración en altitud prevista. «Como todos saben, no me he sentido bien últimamente. La semana pasada encontramos parásitos en los intestinos y desde entonces empecé a medicarme. Me siento mucho mejor, ya que he tenido buenas sesiones de entrenamiento hoy y durante el fin de semana. Estoy deseando planificar el comienzo de mi temporada y los próximos objetivos muy pronto. Os mantendré informados», escribió Dumoulin en su cuenta en Instagram.