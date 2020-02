Lance Armstron cobrará 325.000 euros por llevar de ruta en bici por Mallorca a 12 personas

0

17/02/2020

Fue leyenda hasta que los controles antidopaje destaparon la verdad. El estadounidense Lance Armstrong, ganador de 7 Tours de Francia, de los que fue desposeído por sanción, facturará próximamente 325.000 euros por hacer una ruta en bici a 12 personas, que se han apuntado a su programa 'The Move Mallorca 2020', según desvela el diario Última Hora.

Armstrong, acompañado de uno de sus lugartenientes cuando era ciclista profesional, Hincapie, quien también admitió haberse dopado, organiza un tour de seis noches y cinco días de viaje en bici en los que, por 27.000 euros por cabeza, recorrerán la isla sobre las dos ruedas, incluyendo en el precio comidas y alojamiento.

Armstrong reconoció abiertamente hace menos de un año que no se arrepiente de haberse dopado. «No cambiaría nada. No cambiaría la forma en que actué. Quiero decir que lo haría otra vez. Principalmente, no cambiaría las lecciones que aprendí. No aprendo todas esas lecciones si no actúo de esa manera. No me hubieran investigado ni me hubieran sancionado si no hubiera actuado de la forma en que lo hice», explicó.

«Si yo simplemente me dopara y no dijera nada, nada de eso habría sucedido. Nada de eso. Me persiguieron. Era un blanco fácil», agregó.