Iker Casillas se presentará a la presidencia de la federación española de fútbol

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

17/02/2020 14:14 h

Habrá candidatura de Iker Casillas a la presidencia de la Federación Española de Fútbol. Así lo ha confirmado el propio futbolista a través de su cuenta de Twitter. «Sí, me presentaré a la presidencia de la RFEF cuando se convoquen las elecciones. Juntos vamos a poner nuestra Federación a la altura del mejor fútbol del mundo: el de España. He informado de esta decisión al presidente de mi Club, el FC Porto, al que solo puedo expresar mi más profundo agradecimiento. Estamos trabajando con el máximo respeto y decisión en nuestra candidatura. Más de 23.000 electores nos esperan en unas elecciones justas y transparentes. 139 asambleístas decidirán. Gracias a todos y todas por el cariño que he recibido y recibo. Vuestro apoyo y vuestra fuerza me animan. ¡A por ello!». De esta manera anunciaba el portero del Oporto que será el rival de Luis Rubiales a la presidencia.

Sí, me presentaré a la Presidencia de la @RFEF cuando se convoquen las elecciones. Juntos vamos a poner nuestra Federación a la altura del mejor fútbol del mundo: el de España. #IkerCasillas2020 pic.twitter.com/kHkBChqh4m — Iker Casillas (@IkerCasillas) February 17, 2020

Desde hace semanas se venía especulando con esta posibilidad. Incluso el campeón del Mundo mantuvo hace días una reunión con Irene Lozano, presidenta del Consejo Superior de Deportes, para transmitirle su voluntad y ver cómo sería acogida la candidatura en el organismo que ella preside. Sin embargo, Casillas no se había pronunciado hasta el momento públicamente.

La fecha de las elecciones todavía es una incógnita, aunque tienen que ser en este año olímpico, antes o después de la Eurocopa y de la gran cita de Tokio 2020. Rubiales se siente fuerte, reforzado por el éxito de la nueva Supercopa y de la Copa del Rey a partido único hasta semifinales, y ha pedido un adelanto al CSD, que debe pronunciarse en breve. El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) ha elaborado un informe desfavorable a este adelanto, pero no es vinculante.

A pesar de la fortaleza que siente el actual presidente, el anuncio oficial de la candidatura de Iker Casillas será, sin duda, un duro golpe para Rubiales que puede ver cómo enfrente tiene un candidato con un respaldo importante, tanto desde la Liga como desde la AFE.