El sufrimiento de Pelé

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia HÉCTOR ESTEPA

17/02/2020 05:00 h

O Rei no pasa por su mejor momento. El legendario delantero brasileño podría estar sufriendo «cierta depresión» por problemas de movilidad derivados de una inadecuada rehabilitación tras una de varias cirugías de cadera, según su hijo Edinho. Edson Arantes do Nascimento, Pelé, de 79 años, ha sido visto recientemente en silla de ruedas, y ha utilizado andador en sus actos públicos. «Imagínate. Él es el rey. Siempre fue una figura imponente, y hoy ya no puede caminar correctamente. Es muy tímido, está muy avergonzado por eso», señaló Edinho en una entrevista con Globo Esporte difundida a principios de esta semana.

La última operación de cadera de su padre fue en 2016. «Él no consigue andar normalmente. Solo con andador. Hasta mejoró un poco en relación a esa época reciente (cuando apareció con silla de ruedas), pero todavía tiene bastante dificultad para andar», dijo Edinho.

No es el único problema de salud del triple campeón del mundo. Quien todavía es el mayor goleador de la historia del fútbol tiene problemas en su único riñón, después de haber perdido el otro en los 70 por una lesión derivada de su actividad futbolística. En el 2014 sufrió una infección urinaria que le obliga a pasar por diálisis y el pasado abril fue ingresado para retirarle un cálculo renal. También tiene problemas en la columna y en la rodilla.

Los problemas de su hijo

«Siente vergüenza. No quiere salir, exponerse, estar en la calle. No quiere hacer prácticamente nada que implique salir de casa. Está muy retraído. Recluido», contó Edinho, exportero del Santos, donde hizo historia su padre, y que salió de la cárcel el año pasado, en régimen abierto, tras haber sido condenado por lavado de dinero y tráfico de drogas, cargos que él no reconoce. Ahora se desempeña como coordinador de la cantera del club paulista.

Sus declaraciones fueron, sin embargo, matizadas por el propio campeón mundial después. «Estoy bien. Cumpliré 80 años este año. Tengo días buenos y otros malos, eso es normal para una persona de mi edad», señaló O Rei en un comunicado oficial.

«No evito cumplir compromisos de mi agenda, siempre atareada. Sigo aceptando mis limitaciones físicas de la mejor forma posible, pero pretendo mantener la pelota girando», subrayó Pelé, añadiendo en el mensaje pruebas de su actividad como simposios o sesiones fotográficas. El astro brasileño había recibido miles de mensajes de apoyo a través de internet y las redes sociales.

«No se deje abatir. Su carrera y sus pasos estarán para siempre en la memoria de miles de personas que lo aman. Usted siempre será muy querido y no debe dejar de agraciarnos con su presencia pública, con su habitual buen humor y su voz inconfundible», pedía el internauta Augusto Ferreira en el portal de Globo Esporte. Los brasileños continúan apreciando a Pelé por sus éxitos deportivos.

Asuntos del corazón

Pero entre los mensajes de ánimo, también había comentarios negativos. La supuesta depresión del astro brasileño no ha sido el único foco de noticias esta semana. La presentadora Xixa, ex esposa de Pelé hace más de cuatro décadas, denunció estos días continuas infidelidades del exfutbolista, valiéndole críticas en Internet.