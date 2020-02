Mónica Gutiérrez, ganadora: «No quería arriesgar con el viento y las rivales y decidí tirar»

0

La Voz de Galicia Pablo Gómez Cundíns

17/02/2020 05:00 h

La atleta pacense (Zafra, 1985) mostraba una sonrisa perenne.

-No aflojó en ningún momento de la prueba.

-¿Sabes qué pasa? Que no me fiaba mucho de las africanas y me dije: «No me voy a esperar al final, no vaya a ser...». Entre el viento, que no sabes cómo va a reaccionar y no puedes arriesgarte, y que no las conozco a ellas, porque nunca había competido en su contra... No sabía si era su ritmo o estaban conservando para dar el hachazo al final, de modo que decidí ponerme un ritmo que yo pudiese controlar en todo momento, y he ido tirando hasta el final.

-¿Cómo llevó las rachas de viento que soplaron?

-Fue lo peor. Soplaba tela. Tiraba para atrás cerca de meta. Es una pena, porque el circuito está genial, al nivel del mar y con apenas un par de repechos. Estaba genial para hacer buenas marcas. Y menos mal que no fue por el paseo marítimo que, si llega a ser, igual volamos...

-¿Vendrá a las dos grandes carreras que quedan este año en la ciudad de A Coruña?

-Tengo que mirar mi calendario. Tengo ganas de hacer un maratón y me gustaría que fuese el de A Coruña, pero no sé cómo estaré de preparación. En función de eso, decidiré. El maratón hay que pensarlo con tiempo y quiero prepararlo bien para estar en forma.

-Le estaremos esperando, entonces, para el maratón Coruña42.

-Pero poned puertas o algo, para que no sople tanto el viento, je, je... [bromea].