El gesto deportivo del Fabril que levanta la admiración del mundo del fútbol

La Voz de Galicia Iván Antelo

A Coruña 16/02/2020 14:48 h

Pocas veces ocurren cosas como la vivida en la mañana de este domingo en Abegondo. El Fabril renunció a disparar un libre indirecto dentro del área, al considerar que la decisión del árbitro, el vigués Extremadura Hernández, era injusta. El partido contra el líder Compostela iba 2-2 y era posiblemente la última jugada del encuentro.

94' |2️⃣-2️⃣| Equipo señor!!! Bos valores os que se ensinan en Abegondo. O @RCDeportivo Fabril non saca o libre indirecto como xesto pola decisión antideportiva do colexiado!!! #FabrilCompos — S.D. Compostela (@SD_Compostela) February 16, 2020

Después de un partido con intercambio de goles, y los visitantes jugando con uno menos por la expulsión del exdeportivista Bicho, otro excanterano blanquiazul, Sergio Pereira, se encontraba tumbado en el suelo quejándose, dentro del área, después de sufrir un encontronazo. Era el minuto 92. Su portero, Pato Guillén, esperó unos segundos para sacar, hasta que se levantara su compañero, pero ante la sorpresa de todos el colegiado señaló libre indirecto dentro del área por pérdida de tiempo.

Los visitantes reclamaron con insistencia ante lo que consideraban una decisión injusta y Álvaro Casas vio una amarilla por protestar. El partido estuvo parado dos minutos y en la reanudación, el Fabril renunció a esta inmejorable ocasión y tiró el balón fuera a propósito, para no aprovecharse de lo que entendían también una decisión injusta.

Un gesto muy alabado por todo el fútbol, ya que además el Fabril lo realiza a pesar de estar atravesando una mala racha de resultados que lo han alejado del play off de ascenso. El encuentro finalizó con ese 2-2 y el filial blanquiazul deberá esperar otra oportunidad para reencontrarse con la victoria.



Las reacciones

«No me gusta hablar de los árbitros. Estoy entrenando a niños e intento enseñarle que no le saquen tarjeta por protestar. Me vi obligado, antes de ser entrenador, soy persona. Creo que es lo más honesto. Hay cosas más importantes en la vida que ganar», explicó Luisito, el entrenador del Fabril en sala de prensa. «Los futbolistas se tienen que ayudar. Son excelentes jugadores, con muy buenos valores, se llevan genial entre ellos, pero no me gusta un gesto feo con la mano», agregó.

"Hay cosas más importantes en la vida que ganar"

«Antes do libre indirecto, o corpo técnico xa nos avisou de que non ían sacar. E xa llo agradecemos no momento. Intentamos manter a calma en todo momento, pero con esas accións é moi difícil conterse», reconoció por su parte Yago Iglesias, técnico del Compostela.