Todas las actividades para celebrar los 30 años del Camino de Santiago como Patrimonio de la Humanidad

El próximo domingo, 10 de diciembre, se cumplirán 30 años de la declaración del Camino Francés como Patrimonio de la Humanidad. El Camino renacía como una senda viva, «un espazo de encontro plural, solidario e aberto como agora é», tal y como destacaba el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, en la presentación del programa de actividades que la Xunta ha puesto en marcha para celebrar la efeméride y que servirá para reflexionar sobre el papel del Camino «como motor socioeconómico de Galicia» y el trabajo que se ha desarrollado durante los últimos tres decenios, así como «para sentar as bases do traballo que temos por diante nunha época como esta, na que os valores do Camiño seguen a estar tan vixentes».

Las actividades, en las que se han implicado diversas instituciones, así como la sociedad civil y el ámbito académico, arrancarán el domingo, día en el que la Unesco reconoció la aportación cultural del Camino de Santiago, con el repique de las campanas de la Catedral y de varias iglesias del casco histórico y la Colexiata de Sar, un recuerdo también de que el repique manual es, desde hace un año, patrimonio inmaterial de la humanidad. Por la noche, la Berenguela estrenará iluminación especial, que estará encendida toda la semana.

El martes se inaugurará la exposición Acollida e Hospitalidade no Camiño de Santiago en el Museo das Peregrinacións, una muestra comisariada por Francisco Singul en la que se analiza el ejercicio de la hospitalidad jacobea, fundamental en las últimas tres décadas. La exposición se compone de una serie de fotografías de Manuel García Vicente en blanco y negro y el color tomadas a lo largo del Camino Francés que hacen «un repaso de todo o acontecido dende 1990 ata o 2014», explicaba el director de Turismo de Galicia.

Alrededor de la muestra, que se podrá visitar hasta marzo del 2024, se organizarán una serie de actividades paralelas, incluyendo un juego de cuatro niveles, al estilo de escape room con gafas de realidad virtual, que está pensada para mayores de 9 años y en la que también podrán participar adultos.

Al día siguiente, 13 de diciembre, la actividad se trasladará a San Martiño Pinario, donde se celebrará un concierto gratuito con música del Códice Calixtino y de las Cantigas de Santa María de Alfonso X. A cargo del grupo Maladança, dirigido por Francisco Luego, se realizará un programa de música sacra del siglo XII y XIII vinculado con la peregrinación.

La recogida de convites para el concierto, que tendrá lugar a las 19 horas, se abrirá este jueves, 7 de diciembre, en la Oficina del Peregrino de Carretas y en la Oficina de Turismo de Galicia, en la Casa do Deán.

El jueves, día 14, se presentará el libro Cronoloxía Xacobea, unha visión de conxunto das peregrinacións compostelanas, de Manuel F. Rodríguez. El volumen desarrolla una cronología por siglos y días concretos, hechos históricos y personajes vinculadas al Camino, a Compostela y su Catedral desde el siglo VIII hasta el XXI.

El viernes 15 y el sábado 16 será el momento de la reflexión y el encuentro académico, que servirá para ahondar en el pasado, el presente y el futuro del Camino. El día 15 se reunirá el Comité Internacional de Expertos do Camiño de Santiago, el órgano asesor de la Xunta compuesto por reconocidos estudiosos de diferentes países.

Durante esa jornada se presentarán las actas del duodécimo Congreso Internacional de Estudios Jacobeos, que lleva por título Santiago de Compostela, camino del saber, del andar y del crear. Se trata de la publicación más importante sobre el Camino de Santiago de los últimos años, por el nivel de investigación y de nuevas aportaciones que hace.

Finalmente, el acto central de la celebración de los 30 años de la declaración del Camino como Patrimonio de la Humanidad tendrá lugar el sábado, 16 de diciembre. En él, se reunirán los alcaldes y representantes de la Asociación de Municipios del Camino de Santiago con los regidores de los concellos gallegos por los que pasan las diferentes rutas jacobeas, así como una representación del asociacionismo y el mundo académico.

El encuentro servirá para sumergirse en el Camino desde diferentes perspectivas, desde el urbanismo a la sostenibilidad pasando por el patrimonio, las políticas públicas, el arte y la historia a través de diferentes mesas redondas con espíritu europeísta que permitirán repasar tres decenios y reflexionar sobre el futuro.

Entre los asistentes habrá personas que vivieron muy de cerca aquel cambio que se produjo a en 1993m como Víctor Vázquez Portomeñe, así como el director de la Fundación Catedral, Daniel Lorenzo, o Javier García Turza, profesor del Historia Medieval de la Universidad de La Rioja y miembro del Comité Internacional de Expertos, así como representantes de las principales asociaciones y hospitaleros voluntarios, entre otros.

«O Camiño de Santiago conseguiu afondar na súa universalidade e nestes trinta anos conseguimos que recuperase aquel esplendor que tivo durante séculos e que fose un importante vehículo de transmisión de valores», respondía Merelles a la pregunta de qué camino han hecho las rutas de peregrinación a Santiago durante los últimos 30 años.

¿Y los próximos 30? «O Camiño vai seguir sendo un importante escaparate de Galicia e tamén un vehículo de valores e a gran ruta de peregrinación mundial. Cremos que a afluencia que tivremos este ano, con máis de 400.000 peregrinos vai serguir medrando e dando alegrías».

Sobre esta cuestión, Merelles vaticinó que el año que viene volverá a batirse un récord de peregrinos, ya que la afluencia crece al ritmo del 2 % y parece que se mantendrá en el 2024. «Observamos que hai unha desestacionalización da peregrinaxe, e hai momentos relacionados con primavera e outono que medraron con respecto ao ano pasado». Turismo de Galicia está observando una desconcentración del fenómeno de las peregrinaciones que se mantendrá a lo largo del próximo año.