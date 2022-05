—Vostede estivo en coma tras un accidente, pasou a covid, tivo un ictus... que foi o peor?

—O ictus. Todo o que está tan cerca do cerebro é o peor. Eu son un militante do medo a loucura, creo que hai que protexerse dela. Cun ictus nunca sabes como podes quedar e aí si que pasei medo. O outro é cacharrería, chapa e pintura.

—Estas experiencia ensinan cousas e póñenche deberes.

—Deberes non, pero fan que mires con asombro as ansiedades dos demais e gañas moito en humildade; aprendes que a vida é abrir os ollos cada día e que está nos seres queridos. Eu fíxenme máis apracible, xa non estou tan enrabechado contra o mundo.

—O seu mellor concerto. Arriba e abaixo.

—Arriba foi un concerto que, se me din o que ía encontrar, igual non saio. Foi nunhas festas da Mercé en Barcelona no ano 1986. Tocamos para 160.000 persoas. E o mellor concerto ao que fun como espectador foi o de Prince na Coruña.

—Celta ou Dépor?

—Selección galega. Levo anos pedíndoa. Unha vez enfadouse Fraga por un encontro que xogamos uns artistas a favor da selección galega, ha, ha. E iso que o fútbol non é unha paixón que eu teña.

—Dígame unhas poucas palabras sobre como é vostede?

—Son chorón, protestón e algo pelma. Moi insistente.

—Defina Galicia.

—Eu tentei plasmar a miña fascinación por Galicia de moitas formas: Galicia caníbal, Galicia sitio distinto, ha, ha. O que lle agradezo a Galicia é que sexa o meu país e poder vivir de acordo coa galeguidade que é a mellor forma de mirar o mundo.

—Vostede non tivo aldea.

—Non. Era como unha carencia, como se faltara algo na memoria. Na medida en que logo me encontrei co idioma e co territorio funme sentindo máis adulto e máis cosmopolita.

—Unha paixón secreta.

—Das confesables, o ciclismo televisado. Teño uns días ao ano, nas etapas reinas do Tour, da Volta, que son un auténtico nirvana. É como unha anestesia. Co paso dos anos fíxenme amigo de Peio Ruiz Cabestany, ciclista de elite, e con el pásoo aínda mellor.

—Algo que fai mal e quixera mellorar.

—As cousas que se fan coas mans. Son un manazas e un inhábil dixital. Gustaríame sacarlle máis partido a ese mundo.

—Un lugar fetiche.

—Groenlandia. Fun dúas veces e a cultura inuit é algo que me motiva. Rodei parte dunha película e gustaríame volver. Estar a cinco baixo cero en agosto sen estradas, pasas cinco horas mirando a paisaxe. É a filosofía en estado puro. É a única paisaxe do mundo que me impresiona tanto como Galicia.

—Unha canción.

—Unha versión do Satisfaction dos Rolling polo grupo Devo. Gústame especialmente.

—O máis importante na vida?

—Vivir, non ten outra. Un traballo, unha esperanza, unha obrigación, un roteiro... Hai que vivir! Para iso estamos.