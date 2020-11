AC/DC regresan a su mejor forma con «Power Up»

0

redacción / la voz 13/11/2020 20:00 h

Hay una teoría, nada descabellada, que asegura que AC/DC da lo mejor de sí en momentos de crisis. El grupo nació en 1973, coincidiendo con una crisis del petróleo y entregó un álbum cumbre, Highway to Hell, en 1979, coincidiendo con otra debacle energética. Black Ice, un álbum que rompía un largo silencio discográfico, apareció en el 2008, con una crisis económica mundial. Y en este 2020 marcado por la pandemia acaban de publicar Power Up, una colección de doce canciones que señala un regreso a alguno de sus mejores momentos.

Habrá quien ejerza de abogado del diablo y argumente que en un grupo tan longevo algunos discos coincidirán, con fuerza, con momentos de crispación social. Pero AC/DC no solo superan los retos colectivos, sino sus propias crisis. Pocos grupos serían capaces de sobrevivir a la muerte de su icónico cantante Bon Scott con una obra maestra, Back In Black. Power Up llega tras el fallecimiento de Malcolm Young, motor musical y cerebro de la banda, así como los problemas de oído del vocalista Brian Johnson y los que tuvo con la justicia el batería Phil Rudd.

Nada de todo esto ha podido con AC/DC, que han completado los esbozos que Malcolm dejó como herencia y los han dotado de fuerza y coherencia para sonar como antaño. En Power Up no faltan los emblemas del conjunto: los riffs que propulsan las canciones como locomotoras, los incisivos punteos de Angus Young, la siempre solvente voz de Johnson y esa capacidad para combinar el ritmo del boogie, la fuerza del hard rock y unos estribillos de vocación comercial, como encarnan temas como Through the Mists of Time o Realize, el corte que abre el álbum y que se cierra con Code Red, donde regresa a las síncopas de Back in Black para hacer felices a sus muchos seguidores.