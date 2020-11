El «trip-hop» sensorial de Aparato

0

La Voz de Galicia X. F.

13/11/2020

Who Will Save Me? es el título de la canción con la que el grupo gallego Aparato anticipan lo que será su primer álbum y que este viernes se publica en formato vídeo, protagonizado por la actriz Camila Bossa y dirigido por Ozo Perozo y Lucas Terceiro. El tema se mueve en las coordenadas de electrónica, trip-hop y synth-pop que caracterizan la propuesta del dúo compostelano formado por Meri Caramés y Chus Silva, un personalísimo combinado sonoro que apela especialmente a lo sensorial: no solo al oído, a través de atmósferas sonoras envolventes, sino que se acompasa con una destacada faceta visual, como queda patente en el vídeo de Who Will Save Me?

«La idea del clip partió de Camila», explica Chus Silva, quien asume la producción musical en Aparato. «Nos gustó y encajaba muy bien con lo que hacemos, ya que no queríamos apostar por un vídeo que narrase una historia concreta», añade. En ese sentido, las imágenes dialogan con la estética musical, apoyada sobre ese «viaje a ninguna parte» como describe el grupo su canción. Un tema que está abierto a interpretaciones, pero que en Aparato son conscientes de que toca una tecla con esta época de confinamiento y de tiempo suspendido en bucle, aunque su origen sea otro. «Nace en el 2018, cuando hubo aquella oleada de incendios en Galicia que nos dejó sobrecogidos», recuerda Silva. «Pero es cierto que ahora cobra otro significado, incluso en lo referente al título y, en cierto modo, la situación por la que pasamos ahora tiene mucho que ver con lo que estamos haciendo como sociedad desde hace años», reflexiona el músico, quien apunta al nombre de otra canción de Aparato para apoyar su idea: Where Am I Wrong, es decir, en qué me he equivocado.

Aparato anticipan así lo que será su primer álbum, que, como ha ocurrido en tantos otros ámbitos culturales, se ha visto afectado por el actual contexto de pandemia. «Vivimos un momento de incertidumbre total», reconoce Silva, quien cree que el disco de momento no se publicará en un formato físico y sí apostará por ir dando a conocer de forma progresiva sus temas en soportes digitales. La situación sanitaria también ha interrumpido la actividad en directo del dúo, que en el 2019 había llevado su música a citas como Feito a Man o el Mercado da Estrela. Una faceta, la de actuar en vivo, que marca las pautas de sus canciones. «Tenemos claro que influye en el proceso, en el sentido de que en la música electrónica hay un riesgo de que tu música luego no seas capaz de reproducir en directo de forma honesta. Para nosotros es importante que la tecnología te permita expresarte, pero a la vez rechazamos aquello que no nos permita luego una propuesta orgánica en vivo», afirma.

En cuanto a referentes, tanto Caramés como Silva son muy abiertos y eclécticos. Peter Gabriel es un nombre clave y junto a Massive Attack y Chemical Brothers, se citan otros nombres como los de Sting o Pat Metheny. Silva también dice que se mantienen muy atentos en cuestiones de producción a sonidos como los de Bjork, Gorillaz o Dua Lipa. Pero, al final, de todas esas influencias y grupos, lo que emerge es la personalidad de los dos componentes del dúo, filtrada a través de su experiencia y sensibilidades artísticas.