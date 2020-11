Taylor Swift y Paul McCartney, juntos en la portada de la nueva «Rolling Stone»

0

13/11/2020

Paul McCartney y Taylor Swift posan hombro a hombro en la portada de la nueva edición de la revista Rolling Stone y los fanáticos de ambos artistas enloquecen. Los músicos fueron seleccionados para la edición especial Músicos por músicos de la legendaria publicación, que incluye una entrevista con ambos. En Twitter, el ex Beatle se volvió tendencia, para la preocupación de sus fans, que concluyeron inicialmente que había muerto. Pero Paul McCartney está tan vivo como siempre, abriendo sus puertas a la joven prodigio de la música country devenida en sensación pop.

En Londres, en la oficina de McCartney, los músicos hablaron sobre sus procesos de composición, la producción de álbumes en casa y los aprendizajes que les dejó esta pandemia. Según Rolling Stone, Swift llegó con su mascarilla y agradeció la oportunidad de «hacer un viaje de estudios» tan especial tras meses de trabajar desde casa.

Ambos artistas han aprovechado el año para grabar en sus estudios privados. En julio, Swift había lanzado Folklore, su nuevo álbum grabado en su hogar durante la cuarentena, que abandona su estilo más pop y explora un lado acústico y sincero de la artista. Folklore se ha convertido en el disco más vendido del 2020. Mientras tanto, McCartney III se publicará el 11 de diciembre y será una continuación de los dos primeros álbumes en solitario del músico: McCartney (1970) y McCartney II (1980). Se trata de un álbum donde todas las pistas y todos los instrumentos están grabados enteramente por él.

Tanto McCartney como Swift hablaron del proceso de grabación de estos proyectos en términos muy personales: querían hacer algo que les gustara y no pensar en un posible público «Pensé que ya no había más reglas, porque antes solía tener en cuenta toda una serie de parámetros como "¿cómo va a sonar esta canción en un estadio?", "¿cómo le va a ir en la radio?". Si quitas todo eso, ¿qué obtienes? Pues supongo que la respuesta es Folklore», dijo Swift. «Y es más música para uno mismo que música a la que le tiene que ir bien», agregó McCartney.

Swift ya había coincidido con el ex Beatle en algunas ocasiones, «sobre todo en el escenario, en fiestas», contó a la revista. Durante la entrevista, la cantante recordó una fiesta en la que tocó junto a Dave Grohl la canción Best of you, de Foo Fighters, y McCartney se unió a ella animado por la actriz Reese Witherspoon. «Woody Harrelson estaba tocando Let it be en el piano y pensé "Yo podría hacerlo mejor", así que le dije "hazte a un lado, Woody"», agregó McCartney.

Las fotografías, captadas por la hija de Paul entre risas de todos los presentes, ilustran ese encuentro desenfadado entre dos figuras monumentales, encuentro en el que abrieron la posibilidad de volver a tocar juntos en el 50º aniversario del festival de Glastonbury, pospuesto para 2021 por la pandemia de coronavirus.

Músicos por Músicos es la sección de la revista Rolling Stone que reúne a dos músicos de diferentes generaciones y referentes en sus estilos. Dave Grohl y Ringo Starr; Billie Eilish y Billie Joe Armstrong; y Dante Spinetta y Neo Pistéa son otros artistas que formaron parte de esta serie de entrevistas.