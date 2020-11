El Día de las Librerías busca remontar un año con caída del 22,5 % en ventas

0

La Voz de Galicia Laura Miyara X. F.

12/11/2020

El viernes 13 de noviembre se celebrará el Día de las Librerías 2020, un evento con el que la Federación de Librarías de Galicia propone un encuentro de los lectores con estos comercios en un año complicado para las ventas. En este marco, se ofrecerá un descuento del 5 % en todas las compras realizadas ese día en librerías.

Pilar Sampedro, presidenta de la Federación de Librarías, lamentó que no se puedan llevar a cabo actividades más interactivas con el público, señalando que «este año, la situación sanitaria no permite grandes cosas, pero de lo que se trata es de poder reivindicar la figura de la librería en la era de Amazon. Los libreros desempeñan un papel importante en los barrios».

El 2020 ha sido un año complejo para el sector del libro. Ya en abril, el confinamiento supuso una traba para los lanzamientos, y todas las actividades de las ferias del libro debieron realizarse con aforos limitados y en condiciones de distanciamiento debido a la pandemia, explicó Sampedro. «Quizás somos de los sectores menos afectados porque mucha gente recuperó el habito de la lectura con la cuarentena, pero ahora mismo no hay gente en las calles y eso afecta a las ventas», dijo.

Con pérdidas de un 22,5 % a nivel nacional por la pandemia, las librerías comienzan a recuperarse lentamente. Según la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros (Cegal), el sector facturó en España en los nueve primeros meses del año 232 millones de euros. El desplome de ventas ocurrió especialmente en abril, cuando la facturación de las librerías se situó en 7,1 millones de euros frente a los 39,5 millones de euros del año anterior.

«El mes abril siempre es el de más novedades editoriales, pero este año estábamos todos recluidos y fue imposible ofrecer lo que hay todos los años. Entonces, en estos meses de octubre y noviembre estamos viendo todas las novedades que no se pudieron lanzar antes. Es un buen momento para acercarse a las librerías a ver todo lo nuevo que salió», aseguró Pilar Sampedro. En cuanto a los géneros, la ficción es el que mejor comportamiento está teniendo, mientras que la no ficción y la literatura infantil y juvenil (LIJ) están acusando un mayor impacto.

A fin de estimular a los lectores, las librerías de Galicia preparan algunas sorpresas para el Día de las Librerías, aunque con las limitaciones propias de la pandemia. Así, la librería Trama, de Lugo, planea una visita guiada virtual para alumnos de colegio. «Como no podemos realizar ninguna actividad por el tema de aforos, nos hemos puesto en contacto con un colegio. Los niños nos han enviado preguntas y vamos a hacer un vídeo respondiéndolas, además de una visita guiada virtual», dijo Carlos Coira, de Trama. Por su parte, Esther Gómez, de la librería Moito Conto, en A Coruña, lamentó la imposibilidad de llevar a cabo un evento presencial, pero no descartó la posibilidad de realizar un sorteo «para agradecer al publico su fidelidad».

Además del descuento, el 13 de noviembre se lanzará la plataforma Todostuslibros, un sitio donde los lectores podrán comprar y obtener información sobre los títulos que les interesen. «Esta página, que ya existe, era un buscador creado desde el gremio de las librerías, pero a partir de ahora será un sitio de ventas donde cerca de 800 librerías vamos a vender», aclaró Sampedro. En un contexto difícil, los libreros salen así a buscar el apoyo de sus clientes. «Se trata de hacer de esta fecha una fiesta de la librería», concluyó.

Lectores que salvan librerías históricas

Golpeadas por la pandemia en un contexto que ya era de crisis para el sector, las librerías cuentan con un arma invaluable en la batalla contra las grandes plataformas digitales de venta que amenazan con volverlas obsoletas: la fidelidad y el cariño de sus clientes. Y es que los libreros forjan relaciones muy especiales con sus lectores. Así lo demuestran los esfuerzos en distintas partes del mundo por sacar a flote a librerías históricas.

Un caso reciente es el de la icónica librería Strand, en Nueva York, fundada en 1927, la última superviviente de las 48 librerías que formaban la histórica Book Row de la Cuarta avenida de Manhattan. El local publicó en octubre un mensaje pidiendo ayuda a sus clientes para superar la crisis. Como respuesta, más de 25.000 personas compraron artículos en el sitio web de Strand a lo largo de un fin de semana, y se formaron largas colas en la puerta del negocio físico. La pandemia se suma así a la lista de catástrofes que esta librería ha sobrevivido, entre las que se encuentran también la Gran Depresión y dos Guerras Mundiales.

Otro caso es la librería parisina Shakespeare and Company. Fundada en 1951, la librería es un atractivo punto de interés turístico, punto de encuentro histórico de los intelectuales angloparlantes: Hemingway, Elliot, Ezra Pound, Scot Fitzgerald, Gertrude Stein. De hecho, Shakespeare and Company publicó el Ulises de James Joyce, en lo que fue en su momento una revolución literaria. Hoy, la librería apela a las ventas por Internet para no terminar de caer, tras haber perdido un 80 % de sus ventas en la primera ola de la pandemia.