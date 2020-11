«O bosque das antas» de Fernández Naval, traducido ao portugués e o castelán

0

Redacción 08/11/2020 05:00 h

Con O bosque das antas, Francisco X. Fernández Naval (Ourense, 1956) gañou o premio Xerais en 1988 e abriu un camiño persoal que o fixo medrar como autor. «Con este libro nacín como escritor», lembra, agora que o título estrea novas vidas, en senllas traducións ao portugués e o castelán da man de Bubok editorial, que organiza para este luns, día 9, un encontro vía Zoom (19.00 horas en España, unha hora menos en Portugal) co escritor galego e o luso Pedro Eiras.

Esa primeira novela -Fernández Naval xa publicara dous libros de poemas- nacía da súa necesidade de narrar, que o escritor cre que é herdanza das historias que lle escoitaba á nai e o feito de ter un pai que traballaba nun cine, «que é outro xeito de contar». Para esa primeira historia propia, Fernández Naval tiña claro que debía contar as consecuencias da Guerra Civil nun país, Galicia, onde non houbera guerra, senón represión. «Miña nai contábamos de nenos que o noso avó estivera agochado no monte para que non o matasen e de que miña avoa, sempre acompañada por ela, que tiña sete anos, ían na noitiña ou na alborada a levarlle de xantar», explica o escritor. «O bosque das antas foi das primeiras novelas sobre a guerra e a posguerra escritas por persoas nacidas na década dos cincuenta e que polo tanto non viviramos ningunha das dúas situacións. Escribíamos diso por necesidade, por darlles voz aos vencidos, por contar a súa historia silenciada, tan afastada e diverxente do discurso oficial», engade. Unha corrente que evolucionou dende entón, pero que, na opinión do escritor, «a ferida segue a sangrar. Non é posible pechala mentres non se exhumen todos os corpos enterrados en fosas e cunetas e os seus restos poidan estar, para sempre, cos seus».

O bosque das antas segue tamén o ronsel de traducións doutros libros de Fernández Naval. Unha cuestión, a de poder ser lido noutras linguas, «sometida ao azar». «É moi difícil atopar axente ou editor cun libro escrito en galego. Non existen canles estables polas que transitar e manter relacións fluídas con tradutores e editores doutras linguas. No meu caso, ter algún libro traducido a outras linguas, ata un total de dez, é froito da casualidade. A calidade e fortaleza da nosa literatura non se corresponde coas oportunidades que ten de ser lida en calquera lingua do mundo», conclúe o escritor.