Tres mulleres e un mariñeiro ausente

30/10/2020

«O océano é un animal que respira dúas veces ao día». Esta frase de Álvaro Cunqueiro é un dos referentes que manexou Lois Patiño (Vigo, 1983) para a súa película Lúa vermella, que chega este venres aos cines despois de verse en varios festivais, como o de Berlín ou Málaga e Toulouse; destes dous últimos certames regresou con premios. Patiño regresa ao universo que retratou no seu anterior filme, Costa da Morte, o que lle permite afondar nun mundo, físico e tamén imaxinario, ademais dos seus personaxes.

Nesta ocasión o que recrea o cineasta é a historia real de O Rubio de Camelle, que rescatou a corenta homes do mar antes de desaparecer el mesmo. Tres mulleres chegan na súa procura a unha vila na que o tempo semella estar detido, instalado nunha fronteira difusa entre vivos e mortos. «Aquí os mortos non marchan, quedan connosco», lembra o director nas notas que acompañan o lanzamento da película a frase que escoitaba en entrevistas preparatorias da película. «Sinto que a idea dun máis alá nace de dúas necesidades esenciais: manter próxima á persoa falecida -que non desapareza- e dar forma á incerteza tras a morte -que haxa algo-. As lendas e as crenzas nacen para encher eses baleiros, eses espazos incertos que xera a morte», engade o cineasta.

Ese transitar, ida por volta, entre o real e o mítico que se dá na obra de Cunqueiro informa en certo sentido a película de Patiño, como tamén ese mar mergullado e onírico dos cadros de Urbano Lugrís. Referencias aos que José Luis Losa, o crítico de La Voz, engade outros nomes como os de William Blake e Juan Rulfo logo de ver Lúa vermella no seu pase na Berlinale. «Se va erigiendo así Lúa vermella, providente, en obra de forja de la leyenda de Galicia y el Mar, que es nuestra Comala con bruma a cambio de la arena del desierto. Porque aquello que reclaman los seres inmóviles de la obra de Lois Patiño es aquello que está sobre las brasas del mar. En la mera boca del infierno. Con decir que muchos de los que allí se mueren, regresan por la cobija. Y estas palabras, que son de Rulfo y de su Pedro Páramo, resultan de todo punto sorprendentes y abrumadoras en la revelación de su solapamiento de exactitud intercambiable con ese otro desierto de belleza y perturbación en torno al cual la Santa Compaña de Lúa vermella celebra su peregrinaje con los No Vivos, los que nunca dejaron de estar aquí», escribiu entonces o crítico.

Outro referente para o director é o cadro L'Angélus, do francés Millet, ese retrato de persoas paralizadas e ensimesmadas, mergulladas nun intre de introspección ou meditación. Sobre esa quietude constrúe Patiño a súa persoalísima película.