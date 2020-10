«Here We Are», de Nir Bergman, un enfoque original del autismo

0

La Voz de Galicia Miguel Anxo Fernández

Valladolid / E. La Voz 28/10/2020 05:00 h

La Seminci no para y si este martes fue el día del cine español con la entrega de varias Espigas de Honor y la presentación de la Asociación de Directores y Directoras de Cine de España (ACCIÓN), creada a finales del 2018, la sección oficial sigue ofreciendo méritos para la Espiga de Oro en pleno ecuador del certamen. Como la israelí Here We Are, Nir Bergman, que afronta el autismo con sensibilidad inusual por cuanto transpira verdad en el amor de un padre que renuncia a su cualificado trabajo para cuidar del hijo con necesidades especiales y que llega a la Seminci con el sello Cannes. Al haber acertado con sus protagonistas, la película es una pequeña lección de vida cotidiana, sin tentaciones costumbristas ni triquiñuelas emotivas. Tal como comentó por vía telemática su director, «aunque es una temática muy tocada, aquí es a través de los ojos de un padre y no de una madre». Inédita en Israel (sus salas permanecen cerradas desde abril), llegará a España la próxima primavera.

Otra seria candidata es Josep, del dibujante francés Aurel, que traslada la memoria histórica a la animación con su acercamiento a la figura de su homólogo, el artista barcelonés Josep Bartoli (1910-1995), en particular tomando como base los dibujos realizados durante su estancia en varios campos de acogida para republicanos españoles en Francia desde 1939. Más allá de los méritos del guion, con toda su carga dramática y de reproche al maltrato infligido por las autoridades galas, Aurel integra sus diseños a partir de los dibujos de Bertoli. Raro sería que el jurado no incluya en su palmarés a esta coproducción entre Francia, España y Bélgica. Animación con categoría de arte que se estrenará en nuestras pantallas a comienzos de diciembre.

Algo ahora mismo imposible para la muy curiosa The Disciple, todavía sin distribuidor para España pese a estar seleccionada en Venecia. El también guionista Chaitanya Tamhane propone un honesto acercamiento a la música ancestral en la India, a través de la frustración de un aspirante a cantante consciente de su escaso talento. Más allá del sustrato de lamento cultural por la perniciosa trivialidad canora de los shows televisivos, y de su atractivo para un espectador occidental, importa la narrativa elegida, que evidencia otra manera de contar y de mirar, sin el recurso al onanismo formal, tan al uso en algunas mal llamadas vanguardias del cine actual.

La directora húngara Lili Horvát seguramente quería salir de los carriles más tópicos en las historias de amor con Preparativos para estar juntos durante un período de tiempo desconocido, empezando por el título que un leve descuido y nos brinda el capítulo completo de una novela de Nicholas Parks… Realmente el nivel de producción del cine húngaro es incuestionable y los valores de producción de la película así lo confirman. Pero lo que pretendía ser una de amor diferente se queda en su primera media hora para derivar a un juego que se pretende pasional pero en absoluto racional. Una neurocirujana de prestigio en Estados Unidos regresa a Budapest para encontrarse con un colega al que conoció en un congreso, un amor a primera vista. Cuando llega, el fulano ni la conoce, pero ella, creyéndose que todo fue una fantasía suya, se comete a tratamiento. El resto, en fin. Uno de pone en la mentalidad del antiguo Telón de Acero y vaya usted a saber, pero experimentar con las de chico-conoce-chica, además de arriesgado puede ser letal. Eso sin hacerse algunas preguntas sobre dos o tres personajes algo perdidos por la trama.