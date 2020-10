«Nieva en Benidorm», de Isabel Coixet, abre una Seminci condicionada por el covid-19

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Miguel Anxo Fernández

Valladolid / E. La Voz 23/10/2020 18:25 h

El thriller dirigido por Isabel Coixet y producido por El Deseo Nieva en Benidorm, protagonizado por Timothy Spall, con Ana Torrent y Carmen Machi, entre otros en su reparto, abre este sábado la Semana Internacional de Cine de Valladolid en su 65.ª edición, condicionada por la crisis sanitaria del covid-19, que obligará a reducir el número de películas y de sesiones, así como limitación de aforos y un riguroso control en base a los protocolos establecidos. Coixet acudirá con los actores Sarita Choudhury, Edgar Vittorino y Pedro Casablanc, además de los productores Esther García y Agustín Almodóvar.

A la gala inaugural, presentada por los actores Eva Marciel y Álex O'Dogherty, asistirán el ministro de Cultura y Deporte, José Luis Rodríguez Uribes, y la directora general del Instituto de Cinematografía y las Artes Escénicas, Beatriz Navas, como respaldo al sector, junto a una importante presencia de actrices y actores españoles, como el padrino de esta edición, Javier Gutiérrez; Brays Efe y Greta Fernández, quienes participarán en la entrega de la Espiga de Honor a Isabel Coixet; y las actrices Natalia de Molina y Ruth Díaz, que presentarán en Spanish Cinema las películas Las niñas y Un mundo normal, respectivamente, además de Irene Visedo.

Centenar y medio de filmes

Se proyectarán 150 películas -100 largometrajes y 50 cortos- repartidas en la Sección Oficial, Punto de Encuentro, Tiempo de Historia, DOC. España, Spanish Cinema y Cambio Climático. Por primera vez, el festival ofrecerá parte de sus otros contenidos en línea, a través de la plataforma Filmin. Se celebrará Ventana Cinéfila, una sección organizada conjuntamente con el Festival de Sevilla, que sustituirá a Miniminci y Seminci Joven. También se podrán ver en línea los títulos de las secciones Castilla y León en Largo y Cine&Vino, y combinando con presencial, el programa de Castilla y León en Corto y el ciclo dedicado al Free Cinema inglés.

Varias de las películas programadas llegan con galardones en los festivales de Berlín, Sundance, Venecia, Róterdam, Varsovia, además de dos títulos con el Sello Cannes, Here We Are (Nir Bergman) y Un Triomphe (Emmanuel Courcol), que clausurará la edición, así como los seleccionados para los European Film Awards, Servants (Ivan Ostrochovský), Persian Lessons (Vadim Perelman), Josep (Aurel) y la mencionada Un Triomphe. También se proyectará el Oso de Oro en la Berlinale, There Is No Evil (Mohammad Rasoulof).

Estreno del ourensano Gonzalo Recio

Entre la treintena de estrenos mundiales se incluye en la sección DOC_España el documental Tierra de leche y miel del ourensano Gonzalo Recio, codirector junto a Héctor Domínguez-Viguera y Carlos Mora Fuentes, después de haber participado en varios laboratorios, foros y mercados internacionales, durante su gestación. Se centra en las consecuencias de los conflictos en la antigua Yugoslavia, en Abjasia y el más reciente de la guerra de Siria y sus refugiados en Grecia.

Encuentro de Mujeres cineastas

Se celebrará también el cuarto Encuentro de Mujeres Cineastas con la presencia de Patricia Ferreira, Belén Bernuy, Belén Funes, Marta San Vicente, María Luisa Ortega, María del Puy Alvarado, Conchi Cascajosa, Eulalia Iglesias, Mercedes Miguel y Laura Bermejo, que debatirán y reflexionarán sobre su problemática actual en el cine español.