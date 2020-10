Begoña García-Alén e Andrés Magán, premios Castelao de banda deseñada

0

Redacción 09/10/2020 16:04 h

Begoña García-Alén, con Adeus amigos, e Andrés Magán Zamorano, con As aventuras de Passer P. Malta, son os gañadores do premio Castelao de banca deseñada. Convocado pola Deputación da Coruña, está dotado con 6.500 para cada unha das modalidades -xeral e infantil- e a publicación da obra. Ambos autores naceron en 1989 -García-Alén en Pontevedra e Magán en Vigo- e son dous nomes recoñecidos da banda deseñada que pertencen á mesma xeración, con varias obras publicadas. Ambos estudaron Belas Artes na Universidade de Vigo.

O xurado destacou de Adeus amigos a súa «aposta gráfica experimental vencellando a trama coa obra do artista Bas Jan Ader e pola mestura da historia gráfica dun artista coa historia dun neno dunha forma máxica. Gráfica sintética e minimalista». Pola súa banda, das Aventuras de Passer P. Malta, salientouse a súa calidade de «historia divertida, surrealista e máxica que ten un bo debuxo e que está protagonizada por animais antropomorfos que lembran os clásicos do cómic pero actualizados a nivel narrativo e gráfico».

A convocatoria do galardón recibiu 42 propostas, catro veces máis que na edición anterior, un cambio no que influíu a modificación das bases para poder presentar un proxecto de obra non totalmente rematada.

O xurado estivo formado por Gemma Sesar, editora do selo El Patito Editorial; José Pío Barreiro, responsable da libraría Komic; a debuxante e ilustradora Bea Lema, gañadora do premio no 2017, e mais Martín Romero e Alberto Vázquez, os vencedores do ano pasado, xunto co responsable de Cultura da Deputación, Xurxo Couto, e a xefa de servizo, Mercedes Fernández-Albalat como secretaria.