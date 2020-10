«A illa das mentiras» está en negociacións para estrear en Madrid e Barcelona

Cons, directora e guionista da película sobre as heroínas da illa Sálvora, que rescataron da morte a parte dos náufragos do buque Santa Isabel, en plena rodaxe

La Voz de Galicia G. N.

Redacción / La Voz 05/10/2020 18:05 h

A película A illa das mentiras, primeira longametraxe de ficción dirixida por Paula Cons -que se alzou co premio Xacobeo no Festival Internacional de Cine de Ourense (OUFF), que recoñece á mellor produción galega do certame- tivo unha excelente acollida na fin de semana nos cines comerciais de Galicia, tras a súa estrea o venres 2 de outubro -pode verse na plataforma web Filmin desde o 24 de xullo-. Son este bos datos os que levan aos seus promotores a ampliar a exhibición a dúas salas máis das previstas, co que o venres que vén se proxectará na comunidade nun total de 19 salas. De feito, xa están en negociacións para levar o filme a Madrid e Barcelona.

A illa das mentiras, que fixo unha aposta decidida polas salas galegas, ao estrear en máis dunha decena de localidades, conseguiu colocarse entre as tres primeiras no ránking de recadación por cine, alcanzando unha media de 800 euros por copia, cifra reseñable nestes tempos do covid-19 e ao alcance de moi poucos filmes.

Os espectadores galegos apostaron pola cultura segura -celebra a produtora- e por esta cinta, que xa tivera moi bos resultados na súa estrea en Filmin (onde alcanzou o número 1 no súa primeira fin de semana, e foi a terceira película máis vista en agosto) e tamén tivo unha moi boa recepción en festivais.

A cinta está protagonizada por Nerea Barros, Dario Grandinetti, Aitor Luna, Victoria Teijeiro, Ana Oca, Milo Taboada e Celso Bugallo. O filme está inspirado en feitos reais, no afundimento do buque Santa Isabel fronte ás costas da coruñesa illa de Sálvora en 1921.

O traballo é unha coprodución entre a compañía galega Agallas Films, a vasca Historias del Tío Luis, a arxentina Aleph Cine e a portuguesa Take 2000. E conta coa participación de TVG, RTVE e ETB, e co apoio da Agadic, o Goberno vasco, o ICAA, o INCAA arxentino, o ICA luso, o programa Ibermedia, o Concello de Ribeira e a Deputación da Coruña. Da súa distribución nacional e internacional ocúpase Filmax.

Próximamente participará tamén no Spanish Film Festival de Ámsterdam, cuxa celebración está fixada para entre os días 28 de outubro e 1 de novembro.