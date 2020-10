«Deux», gran triunfadora no OUFF

0

redacción 03/10/2020 19:30 h

A película Deux, do realizador italiano Filippo Meneghetti (Roma, 1980), erixiuse este sábado na gran triunfadora do Festival de Cine de Ourense (OUFF) ao alzarse coa Calpurnia ao mellor filme do certame e tamén co premio a interpretación para Barbara Sukowa, que —xunto con Martine Chevallier, outra magnífica actriz— forma parte do tándem protagonista desta historia de amor entre dúas xubiladas que ao longo dos anos viven con impotencia unha relación sentimental clandestina. Di o xurado —presidido pola cineasta Inés París— que a encarnación que de Nina fai Sukowa é «un traballo cheo de verdade e de matices cunha enorme potencia que, en espléndido diálogo coas outras actrices, condúcenos emocionalmente e permítenos a identificación cunha personaxe que transita pola liberdade, a dor, a indignación e a reivindicación do seu amor e a súa dignidade».

O certame converteuse así nunha celebración da presenza feminina no cinema, despois de que o pasado xoves se lle outorgase a Paula Cons o premio Xacobeo pola súa primeira longametraxe, A illa das mentiras. A isto véuselle sumar onte Paula Palacios, que se fixo acredora do recoñecemento á mellor cineasta da sección oficial e dunha mención especial do xurado pola película Cartas mojadas —por visibilizar o drama que sucede no Mediterráneo e interpelar ao espectador «para que recupere a humanidade e a capacidade para a xustiza fronte a un problema tan grave como o abandono e a morte no mar de seres humanos que só tentan acadar unha vida mellor»—. O filme levou ademais o premio do Público. En canto ao galardón CIMA (Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales) á mellor cineasta da sección oficial, quere enxalzar en Paula Palacios a tarefa de dirección e guión que, din, pon de relevo «o seu compromiso persoal, valentía, profesionalidade e perseveranza ao longo dos anos para mostrar a realidade da migración e así contribuír a que se cre un movemento social que interpele aos responsables desta catástrofe humanitaria que se pode resolver con vontade política».

Tamén o premio especial do xurado foi para outra muller, a realizadora chilena Maite Alberdi, polo seu traballo de carácter documental El agente topo. O fallo destaca «a brillantez e a orixinalidade coa que aborda un tema tan actual e sensible como é unha residencia de anciáns, o seu magnífico retrato do desamparo, a vulnerabilidade e a capacidade de esperanza das persoas».

O galardón Carlos Velo á dirección foi para o xove autor polaco Jan Komasa e a súa película Corpus Christi, que transita con gran intelixencia —argúe o fallo— por temas tan espiñentos e actuais como a violencia, a mentira e a relixión, recreando con credibilidade as emocións e conflitos dun pobo. Para William Nicholson foi o premio ao mellor guión pola cinta Regreso a Hope Gap.