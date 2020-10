Camilo Nogueira e Eduard Velasco, premios Antón Losada Diéguez

0

Redacción / La Voz 03/10/2020

O político e intelectual Camilo Nogueira (Lavadores, Vigo, 1936) e o poeta Eduard Velasco (Barcelona, 1982) alzáronse este sábado cos premios Antón Losada Diéguez. O veterano nacionalista fíxose co recoñecemento no apartado de investigación e ensaio -segunda vez que resulta galardoado- polo seu libro, o décimo, Unha nación no mundo. A razón resistente (1480-2010), no que analiza a historia de Galicia desde o sometemento nas últimas décadas do século XV ate os días actuais. Neste texto (Xerais, 2019) dá, en certo sentido, continuidade ao seu traballo A memoria da nación. O reino de Gallaecia (Xerais, 2001), no que profundaba na cerna medieval do país e no que daba en chamar a orixe da formación da conciencia nacional.

Premiado por maioría despois dun amplo debate -houbo 19 traballos presentados-, o xurado considerou que a última obra de Nogueira é «o derradeiro elo dunha triloxía adicada a Galicia como nación no mundo: unha interpretación suxestiva que se basea nun importante coñecemento e reflexión da Galicia dos últimos cinco séculos».

No campo da creación literaria, tras o estudo e a deliberación das 17 obras presentadas, o xurado outorgoulle por maioría o premio ao libro de Eduard Velasco Os días felices de Benvido Seixas (Xerais, 2019). O xurado celebra a un autor que «se revelou na literatura de noso con dous poemarios, e agora estréase na narrativa cunha novela ben estruturada na que participan personaxes moi traballados e cun ton humorístico logrado, de agradecer no sistema literario galego». A narración, engade, evita as modas e o narrador inclínase por contar as peripecias do relato con envexable frescura.

O premio Antón Losada Diéguez -organizado polos Concellos de Boborás e O Carballiño, vai pola súa 35.ª edición. O xurado reuniuse este sábado no edificio sociocultural Manuel Chamoso Lamas, en Boborás. A entrega dos premios celebrarase o vindeiro 7 de novembro no pazo de Moldes (Boborás), onde naceu o insigne intelectual galeguista que festexa o premio.

O xurado estivo composto pola alcaldesa de Boborás, Ana Patricia Torres Madureira; o concelleiro de cultura do Carballiño Diego Fernández Nogueira; o poeta Luís González Tosar, representante da Deputación de Ourense; o ensaísta Xosé Manuel Núñez Seixas, polo Consello da Cultura Galega; Clodio González, pola Real Academia Galega; Xosé Fernández Salgado, da Universidade de Vigo; Xosé Manuel Salgado Rodríguez, da Universidade de Santiago; e Manuel Ferreiro Fernández, representante da Universidade da Coruña. Francisco Fariña Busto, polo Museo do Pobo Galego, non puido asistir.