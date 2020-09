Primero encontró una obra perdida de Frida Kahlo, ahora una de Miró

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Laura M. Gómez

ribeira / la voz 22/09/2020 21:14 h

Cuando Cristian López contó a La Voz de Galicia que había encontrado una obra perdida de Frida Kahlo, no se imaginó que la noticia fuera a tener tanta trascendencia. Pero no era para menos. Hacía más de seis décadas que no se sabía nada de una de las obras más importantes de la artista mexicana, La mesa herida, de casi dos metros y medio de longitud. Se expuso en solo tres ocasiones, la última en Varsovia en 1955, para después desaparecer sin dejar rastro. «A partir de que sale publicado, me empezaron a llegar una gran cantidad de propuestas para su adquisición», cuenta este marchante de arte gallego, vecino de Rianxo. Pero también nuevas oportunidades para ampliar su negocio de compraventa: «Disponemos de un importante cuadro de Joan Miró, el Oiseau en le nuit, un óleo sobre lienzo, al que también se le había perdido la pista», afirma López.