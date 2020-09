Rigor, sobriedad y entretenimiento

La Voz de Galicia Gracia Novás

12/09/2020 04:55 h

Pudiera parecer que una pieza que promete hablar de rigor, sobriedad y entretenimiento en la novela negra escandinava ha de abordar el legado del matrimonio (literario y real) Maj Sjöwall-Per Wahlöö y su añorado inspector Martin Beck. Y no, no necesariamente. Este pequeño artículo está dedicado, como es obvio, a Anne Holt. Porque la autora noruega luce las mencionadas virtudes entre las que la adornan como novelista noir. Su pasado como abogada, asesora policial y exministra se transparenta en su narrativa, no solo en el conocimiento que muestra sobre el crimen, la investigación y el trabajo judicial, sino también en el estilo. Su prosa, siendo contenida y adaptándose al rigor de la realidad profesional, siendo realista, deja un agradecido espacio para el humor, la empatía, las relaciones personales y el desarrollo de los personajes, lo que confiere a la lectura eso que todos los autores del género negro persiguen: la fluidez y la capacidad para la evasión. En fin, lo que una buena novela policial y de intriga precisa para cuajar.