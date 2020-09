«Mario Bros» festeja sus 35 años con la reedición de sus mejores clásicos

0

Pieza fundamental de la cultura popular y protagonista de cientos de horas de ocio a lo largo de la vida de sus millones de fanáticos, el icónico videojuego Super Mario Brosacaba de cumplir 35 años. El juego emblema de la japonesa Nintendo festeja este aniversario con una línea temporal interactiva que permite a los jugadores rememorar todos los hitos en la historia del célebre fontanero, marcando como punto de referencia la fecha de nacimiento de cada usuario.

La historia de Mario Bros se remonta a 1981, cuando el personaje fue creado por Shigeru Miyamoto como parte del juego de arcade Donkey Kong. «Entonces debía rescatar a Pauline, no existía todavía la princesa Peach. Nace medio de casualidad, pues en realidad dicho arcade se había concebido como una adaptación de Popeye, pero al final no se cierra el acuerdo y toca improvisar. Y para no tener que pensar como dibujar su cara, simplemente le ponen un bigote enorme, que pasaría a convertirse en seña de su identidad. Pero Miyamoto ya tenía claro entonces que sería un personaje recurrente en distintos productos», explicó el experto en videojuegos Joan Arnedo, de la Universitat Oberta de Catalunya. Más adelante, en 1983, el fontanero aparecía ya en la primera versión de su propio juego, junto a su hermano Luigi. Este año se cumplen tres décadas y media de aquel lanzamiento.

Según Arnedo, Mario Bros «aparece precisamente en un momento clave de la mano de la consola NES (Nintendo Entertainment System, o Famicon en Japón), pues en Estados Unidos acababa de suceder la crisis del videojuego, con la dura caída de la compañía Atari. Serían Nintendo y Mario quienes conseguirían restablecer la fe en el mercado de los videojuegos. Mario se convirtió en el listón y el enemigo a batir para cualquier fabricante».

A partir de entonces, los juegos de Mario estuvieron disponibles para todas las nuevas generaciones de las consolas Nintendo. «Saltamos al Technicolor o el chip SuperFX en Super Mario World para la consola SNES, de 1990 o los primeros pinitos del 3D de Super Mario 64 para Nintendo 64, en 1996, y de allí hasta fecha de hoy, con la Switch, o incluso el móvil», señaló Arnedo.

«Cada consola habrá tenido más o menos éxito en su generación, pero Mario es incombustible y se sigue reinventado para cada nuevo juego, ya sea de plataformas puras y duras o haciendo pinitos en otros géneros, como las carreras de coches con Super Mario Kart, juegos de mesa como Mario Party, o rompecabezas. Son más de 300 juegos donde aparece como protagonista desde entonces, siguiendo la estela de ese Super Mario Bros», concluyó.