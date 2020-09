Jose Manuel Uribes: «es imposible que se celebren ahora mismo conciertos de rock»

0

La Voz de Galicia

06/09/2020

Ha recorrido los eventos culturales que han resistido a la pandemia para reivindicar su seguridad. La última parada de José Manuel Rodríguez Uribes (Valencia, 1968) fue en Festival de Televisión de Vitoria. Repitió que la cultura es segura, pero que tardaremos en volver a estadios y festivales masivos.

-¿Los teatros y cines son espacios seguros?

-Llevo diciéndolo durante todo el verano, en el que he ido a festivales de cine, teatro y música. La cultura es segura y ejemplar. Es verdad que no existe seguridad absoluta en ningún sitio, pero se están haciendo las cosas muy bien y se han sacrificado elementos de mayor rentabilidad económica en aras de la seguridad. Desde el Gobierno hemos acompañado ese sacrificio con las ayudas del decreto del 5 de mayo -un paquete de 76,4 millones- destinadas en buena medida al cine y a las artes escénicas y que pretenden completar la reducción de aforo con ayudas en estos meses hasta que haya una vacuna.

-Habrá quien no entienda que los teatros en Madrid tengan el 75% del aforo, en Barcelona el 50 % y en Euskadi al 60 %.

-Es el resultado del Estado autonómico. En el decreto de nueva normalidad dijimos que debían usarse las mascarillas, distancia de seguridad y evitar aglomeraciones. Son las tres reglas que marca el Gobierno tras el estado de alarma. Pero las comunidades autónomas interpretan estas reglas y las aplican en casos concretos. Habrá situaciones incomprensibles en los términos que plantea. Hasta el momento en los eventos culturales se están haciendo las cosas bien, hay seguridad y hay que tratar de reducir lo menos posible los aforos. Los grandes espectáculos de masas no son imaginables ahora. En el corto plazo no contemplo la vuelta a los estadios.

-Las salas de conciertos piden un rescate. ¿Se plantean esa opción?

-Soy consciente del problema. Los conciertos de clásica o en espacios abiertos se están celebrando en una relativa normalidad. Pero es muy difícil -por no decir imposible- que los conciertos en vivo de rock o pop se puedan celebrar en este momento. No podemos imaginar un estadio o un pabellón de deportes con mucha gente. Sería muy difícil garantizar que no haya contagios. Cuando haya vacuna todo cambiará. Las ayudas generales (ERTE, ayudas por cese de actividad, desempleo...) deberían servirles.

-Los profesionales del espectáculo se van a manifestar para solicitar la reactivación de programas culturales.

-Es un derecho fundamental que está en la Constitución y está bien que se manifiesten para que contemplemos sus necesidades plenamente. Trataremos de optimizar las respuestas y soluciones al sector.

-Plácido Domingo dice haber sido vetado por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas sin comunicación previa.

-Nunca fue vetado. Hizo unas declaraciones tras dimitir de la Opera de Los Ángeles en las que reconocía haber hecho un daño a mujeres con su conducta. Pedía perdón y asumía la responsabilidad. Entonces, en la programación del INAEM no se contempló su presencia. En ese momento entendimos que lo mejor era no contar con él por respeto a las mujeres que se pudieron ver afectadas por su conducta. Pero no está vetado. En este país no hay vetos, y mi respeto en relación con su trayectoria profesional es indudable.

-¿Ha seguido la polémica por el cartel de «Patria» de HBO?

-Me interesa mucho más que se haya hecho la serie y creo que el autor del libro está contento con el resultado. La polémica sobre el cartel me parece menor. Lo importante es la sustancia y que un libro magnífico se haya llevado al mundo audiovisual con una serie que tiene muy buena pinta.

-¿En qué momento se encuentra la negociación para la cesión de la colección de la baronesa Thyssen?

-Me gustaría que se quedara y volviera el cuadro 'Mata Mua'. Tengo pendiente una conversación con la familia. Las condiciones no son las del año pasado. El coste del Museo Thyssen en su conjunto es de cinco millones y sería muy difícil de entender que para una colección privada que, además se ha visto reducida, diéramos siete millones, que era la cifra que negociaba el anterior ministro.

-Es ministro de Deporte y madridista ¿Es una buena noticia que Messi se quede?

-Messi se queda y me alegro. Un tuit mío ha traído mucha cola, porque dije que era madridista. Por encima de madridista, soy ministro de Deporte y aficionado al fútbol. Es un genio y es bueno para La Liga. Nunca le deseo ningún mal al adversario.

-Es filósofo del Derecho y ha hablado de repensar la ubicación de la cultura en la Constitución. ¿A qué se refiere?

-Con esta crisis hemos comprobado que es un bien de primera necesidad y quizá lo que debamos hacer -porque es lo más óptimo y la protege más desde el punto de vista normativo- es reconocerla en algún momento como un derecho fundamental. En la Constitución del 78 la cultura está relegada y no existe como derecho fundamental. En algún momento, en ese gran pacto por la Cultura que he propuesto con comunidades autónomas, gobiernos locales y sectores culturales y partidos políticos, debemos impulsarlo.

-¿Valora abrir un debate sobre la idoneidad de considerar arte a las corridas de toros?

-La realidad vigente es que desde el año 2010 la tauromaquia está en el Ministerio de Cultura y los distintos Gobiernos del Partido Popular impulsaron normas donde se hablaba de la tauromaquia como expresión cultural. Esa es la realidad que me encuentro. Como un gobernante responsable, mi obligación es acatarla y respetarla. No estamos para abrir debates que dividan, y menos en estos momentos de crisis. No voy a hacer nada que contribuya a la división.

-En el paquete de ayudas aprobadas (76,4 millones de euros) ¿al sector taurino no se destinó nada?

-El mundo taurino se ha podido acoger a los créditos blandos porque el decreto es de casi 80 millones, pero moviliza a través de CREA casi 800 millones. En ese ámbito de los créditos blandos y liquidez, el mundo de la tauromaquia tiene acceso a las ayudas.