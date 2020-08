El pianista gallego Alberto Conde homenajea a Federico García Lorca

0

La Voz de Galicia Laura Miyara X. F.

Redacción / La Voz 16/08/2020 05:00 h

El lunes 17 de agosto se cumplen 84 años del fusilamiento de Federico García Lorca, uno de los grandes poetas y dramaturgos del siglo XX y una de las primeras víctimas del franquismo. En ocasión de este aniversario, el Patronato Cultural Federico García Lorca de la Diputación de Granada realizará ese día, como todos los años, un recital en homenaje al escritor. Lo interesante de esta edición es que el homenaje contará por primera vez con la participación de un músico gallego: el pianista y compositor Alberto Conde, quien preparó obras con los poemas de Lorca como letra.

«Yo había actuado en Cuba en 2015, junto a Diana Tarín, en una sala en la que había una placa conmemorativa a varios músicos que habían aportado al arte afrocubano. Entre ellos estaba María Muñoz Portal, una musicóloga nacida en A Coruña, que se trasladó a Cuba hasta su muerte. Como intérprete de piano, creó el grupo Minorista para apoyar la música afrocubana y fue anfitriona de Lorca durante tres meses, cuando él viajó de Nueva York a La Habana luego de completar su trabajo Poeta en Nueva York. Así descubrimos que había un libro que contaba la historia de Lorca con ella. A través del maestro de María, Manuel de Falla, que era amigo de García Lorca, fuimos descubriendo esa relación», cuenta Conde. De esta forma creció su interés por Lorca, que culminó con la creación del proyecto Corriente del Golfo junto a Diana Tarín, en el marco del cual se han hecho grabaciones en distintos espacios.

En esta ocasión, Conde se incorpora a una ceremonia que celebra los viajes de Lorca, con un repertorio que da cuenta de este recorrido geográfico al que el poeta dedicó algunos de los últimos años de su breve vida. «El itinerario del concierto comienza con Lorca en Andalucía, sus principios como músico andaluz, ya que él se dedicó a armonizar canciones andaluzas tradicionales. Luego vamos a Galicia, con sus Seis poemas gallegos, de los que se interpretará el Madrigal á cibdá de Santiago», explicó.

«Las dos primeras son arreglos míos sobre el original de Lorca, el madrigal es una composición mía con letra de él. De allí pasamos a Nueva York, con un collage de sus textos sobre una adaptación de un tema de Duke Ellington. En La Habana, introducimos Son de negros en Cuba, el único poema que se sepa que escribió él allí. Y ya de vuelta en España, el final del recorrido es Casida de las palomas oscuras, un poema que habla de la muerte», detalló el músico.

El concierto se podrá ver en vivo el lunes 17 de agosto desde las 9 de la noche, a través del sitio web de la Diputación de Granada.

«Es un honor participar de este homenaje a uno de los grandes poetas y dramaturgos del siglo XX. Es fácil encontrarse a Federico; es inevitable. Y uno entonces ya no puede, yo no he podido, negarse a emprender aquella aventura a través de un viaje del alma, una corriente», concluye Conde.