Los 20 planes culturales que no te puedes perder este fin de semana en Galicia

Festivales, conciertos y humor toman las calles de la comunidad Autor Carolina Jerez Herrera C. C.

Con límites de aforo y todas las medidas sanitarias de seguridad, pero el espíritu veraniego no se pierde. Galicia se adapta a un verano que se niega a perder todas las oportunidades culturales y de ocio que suelen vivirse en los meses de calor. Las actividades al aire libre son las que reinan, pero las temáticas son variadas: festivales, conciertos, espectáculos, y humor.

Aprovecha y disfruta de todas las actividades que este fin de semana se realizarán en la comunidad autónoma. Aquí te contamos los 20 planes a los que puedes asistir:

CONCIERTOS

-14/08. Los Saxos del Averno. Concierto de la banda pop rock folk. Náutico, O Grove. 13.30 horas. Desde 20 euros.

-14/08. Festival de música electrónica, «Sona Gaifar»: José González + Dll Outro, Dj Russinha. Espazos Dunas de Gaifar (Panxón), Nigrán. 18.00 horas. Entrada gratuita hasta completar el aforo.

-14/08. Festival TerraCeo: Kiko Veneno. Terraza Auditorio Mar de Vigo, Vigo. 20.30 horas. Desde 25 euros.

-14/08. Festival Feito A Man: Caldo + Habelas Hainas. Parque de Bonaval, Santiago de Compostela. Apertura 20.15 horas, conciertos 21.00 horas. Entrada 5 euros, aforo limitado.

-14/08. IV Festival de Jazz: Sumrrá. Arboredo da Xunqueira. 22.00 horas. Reserva de entradas, aforo limitado.

-14/08. 1000 gatos. Sala El Contrabajo, Vigo. 22.30 horas. Desde 5 euros, previa reserva.

-14/08. A banda da loba. Sala A Fundación Bowling Melide. 23.00 horas. Desde 5 euros, previa reserva.

-14/08. Emilio Rúa, Festas da Peregrina. Pistas de Campolongo, Pontevedra. 22.30 horas.

-14/08. MadMartin Trío. Sete Flores. Sete Flores. Baixada a Flores, 7. O Carballiño, Ourense. 22.30 horas. Desde 6 euros.

-15/08. IV Festival de Jazz: Wilfriend Wilde 5Tet. Arboredo da Xunqueira. 22.00 horas. Reserva de entradas, aforo limitado.

-15/08. Concierto de In style of (ISO) (especial The Cranberries). Sala La Room, Ferrol. 24.00 horas. Desde 8 euros.

-15/08. Festival TerraCeo: Carlos Sadness. Terraza Auditorio Mar de Vigo, Vigo. 20.00 horas. Desde 25 euros.

-15/08. Best Boy. Foz. 21.00 horas. Entrada gratuita.

-16/08 Concierto Carlos Nuñez, xira lugares máxicos. Parque dos Sentidos, Marín. 21.00 horas. 20 euros

-16/08 Concierto The Lákazans. Sala Sonar, Santiago de Compostela. 22.00 horas. 8 euros

ESPECTÁCULOS

-14/08. «SÓ», Espectáculo a cargo de la compañía Xampatito Pato y distribuida por Kandengue Arts. Praza do Convento, Melide, A Coruña. 20.30 horas.

-14/08. «A Organeta», Pasarrúas e animación a cargo de Pulpiño Viascón. Rúas da vila, Baños de Molgas, Ourense. 20.00 horas.

-15/08. «El extraño caso del dentista de la Calle Brasov», Espectáculo dentro de la programación de las fiestas de San Roque 2020. Pasarrúas , Vilagarcía de Arousa. 12.30 horas. Entrada gratuita.

-15/08. «A historia de Martín», Espectáculo de teatro infantil a cargo de la compañía Animar-T. Praza Maior, A Cañiza. 19.00 horas. Entrada gratuita.

-15/08. Festaclown, Cirqueiras. Praza da II República Vilagarcía de Arousa. Primer pase 19.30, segundo pase 22.00 horas. Reserva previa.