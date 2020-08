Alba Barreiro: «Es un buen momento para grupos musicales reducidos como los tríos»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Laura Miyara X. F.

Redacción 04/08/2020 05:00 h

La séptima edición del Festival Internacional de Arpa Vila de Noia se llevará a cabo del 5 al 7 de agosto, con aforos limitados y medidas de seguridad. Se trata de una «edición limitada» del evento, según detallaron desde la organización del festival, que en esta oportunidad constará de un concierto único por día. Una de las protagonistas de estas jornadas será la arpista viguesa Alba Barreiro, que se presentará este miércoles 5 de agosto a las 22 horas en el Teatro Coliseo Noela. La arpista ha preparado un repertorio basado en su primer trabajo discográfico, Eixos Cromáticos.

-¿Cómo está conformado el material del álbum?

-El disco gira en torno a dos compositores gallegos, Andrés Gaos y Jesús Bal y Gay. Hace dos años comencé la transcripción musical de sus obras para piano y orquesta. Fue un trabajo de adaptación de densas partituras de orquesta a un reducido grupo de cámara de tres instrumentos, así como obras para arpa sola.

-¿Cómo fue ese proceso?

-Tras varios meses elaborando las partituras arregladas, comencé a grabar con Xulio Abal y acompañada en las piezas de trío por Margarita Marino en el chelo y Julia Estévez en la flauta.

-¿A qué se debe el nombre del álbum, Eixos Cromáticos?

-El título del disco se refiere al concepto de cromatismo, muy presente en la obra de Andrés Gaos y Jesús Bal y Gay, aunque en dos líneas muy diferentes: mientras que Gaos utiliza una armonía muy cromática y con continuas modulaciones, Bal y Gay basa su estilo en continuos contrastes tímbricos y utiliza la instrumentación y juegos tonales. El arpa de pedales encaja a la perfección con su versatilidad armónica facilitada por la gran variedad tímbrica que ofrece.

-¿Cómo fue su recorrido musical hasta dar con este instrumento inusual?

-Comencé mi conexión con la música y con las raíces gallegas con la pandereta y el baile gallego en la Escuela de Recuerdos Gallegos cuando mi madre nos inscribió allí a mí y a mi hermana con apenas cinco años. A los once años empecé los estudios de piano y un año más tarde, asistí a un concierto de la Escola Municipal de Vigo de Música Folk e Tradicional (ETRAD) con Rodrigo Romaní liderando la sección de las arpas en un concierto de fin de curso y me di cuenta de que quería tocar ese instrumento con aquel maestro. Así compatibilicé los estudios de arpa con los de piano en el conservatorio durante seis años. Al finalizar en la ETRAD, Rodrigo me presentó a la arpista de la Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG), Celine Landelle, con quien pasé del arpa celta a iniciarme en el arpa de pedales, que es el instrumento protagonista de mi primer trabajo discográfico. Más adelante me formé en el Musikene (Conservatorio Superior de Música del País Vasco) con las arpistas Frédérique Cambreling, Christine Icart y Elisabeth Colard, quien me inició en el mundo de la transcripción.

-Los conciertos de esta edición del Festival Internacional de Arpa Vila de Noia serán distintos este año. ¿Qué medidas de seguridad se tomarán contra el covid-19?

-Hay protocolos para asegurarnos de proteger a toda la gente. El aforo está reducido a un tercio, guardando la distancia a metro y medio y el público deberá asistir con mascarillas. Para adquirir las entradas hay que dejar datos como el DNI, y también se realizará una desinfección antes y después del evento. Es un buen momento para grupos reducidos y este formato de trío tendrá una buena salida en estas circunstancias.