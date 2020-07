Stephen King trae cuatro historias de sangre y suspense

0

La Voz de Galicia

10/07/2020

El maestro del terror literario, Stephen King, regresa a las librerías con La sangre manda, una colección de cuatro novelas cortas editado por Penguin Random House. La historia que da título al libro es la secuela de su éxito editorial y televisivo El visitante. En ella, la detective Holly Gibney investiga a un corresponsal que parece estar siempre allá donde ocurre una gran tragedia. ¿Será solo una coincidencia?

El volumen reúne además otros tres relatos: El teléfono del señor Harrrigan, una inquietante historia en la que King reflexiona sobre nuestra relación con la tecnología; La vida de Chuck, que habla de cómo nuestra existencia afecta al mundo que nos rodea, y Rata, un cuento de hadas perverso sobre nuestras ambiciones y el modo en que los deseos pueden acabar arruinándonos la vida.

En cuanto a las ideas que inspiraron el libro, el novelista citó, en particular, a la tecnología. «En el siglo XXI creo, son nuestros teléfonos el medio por el que nos relacionamos con el mundo. Si es así, probablemente sea una mala relación», dijo. Una anécdota en especial sirvió de acicate para escribir El teléfono del señor Harrigan: «Años después de la muerte inesperada de un amigo cercano, llamé a su móvil solo para oír su voz una vez más. En lugar de reconfortarme, me puso la piel de gallina», recordó.

En cuanto a la novela que retoma la historia de El visitante, King afirma que se trataba de un relato que había estado en su cabeza durante más de diez años. Se había dado cuenta de que algunos periodistas parecían estar siempre presentes en los escenarios de tragedias horrendas. Pero el relato quedó sin escribir hasta que, en noviembre del 2018, el autor decidió que Holly Gibney debería investigar el tema.

«Adoro a Holly. Así de sencillo. En principio debía ser un personaje secundario en Mr. Mercedes, no más que un extra estrafalario. Pero me robó el corazón (y casi me robó el libro). [...] Este es su primer viaje en solitario y confío en haberle hecho justicia», expresó King en un comunicado de prensa.

Con La sangre manda, King ofrece cuatro historias que no solo nos conducen a lugares intrigantes y sobrecogedores, sino que se detienen también en esos gloriosos placeres cotidianos y efímeros: la increíble suerte de un día soleado después de muchos cielos grises, el placer de bailar, o un encuentro fortuito.

El título original, If it bleeds, se lanzó en abril en plena cuarentena, un mes antes de lo previsto. Las historias que componen el libro sirvieron no solamente, como publicó el New York Times, como una «buena compañía en la oscuridad» para soportar las «noches en vela», sino también para reencontrarse con el valor de estos pequeños momentos del día a día, un ejercicio útil en tiempos de pandemia.