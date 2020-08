Las historias que cuentan nuestros nombres

0

Laura Miyara

18/08/2020

En tiempos en los que la identidad es uno de los temas más relevantes para las personas, la escritora Marina de Miguel lanzó su aporte con un libro infantil que habla de la reconciliación con uno mismo. Se trata de Cordelia busca sentido a su nombre, un álbum ilustrado por Juan A. Arrivi que narra la historia de una niña que debe aprender a aceptar un nombre que no le gusta. Con este libro, la autora novel busca despertar la curiosidad natural que mueve a los niños a buscar respuestas.

«El libro surgió porque tenía que surgir», contó de Miguel, y explicó: «Un día sin siquiera estar escribiendo se me apareció la idea de una niña llamada Cordelia, con el pelo rizado. Es un nombre evocador, que protagoniza muchos relatos de la cultura popular, desde Shakespeare hasta Buffy la Cazavampiros».

Luego de escribirlo, la autora se puso en contacto con Arrivi para proponerle la idea de hacer un álbum ilustrado. «Tengo una muy buena relación con él, de hecho es mi tío. Siempre ha habido una gran afinidad entre su forma de expresarse a través del dibujo y mi forma de escribir», detalló. «Es un libro que tiene muchas formas de leer, se pueden ver muchas capas. Juega con las palabras, es un libro muy visual», destacó la escritora.

Cordelia es una niña a la que no le gusta su nombre. «No le gusta nada de nada. Se pasa la vida intentando encontrarle un significado, pero parece que siempre se le escapa», anuncia la contratapa del libro, publicado por la editorial San Pablo. Pero, poco a poco, la vida la va llevando hasta un lugar en el que encuentra el sentido de su nombre y logra darle un significado.

«Me ha inspirado la idea de buscar un motivo, una razón que nos ayude a aceptar ciertas cosas. No es la necesidad de ser aceptados, sino de aceptarnos a nosotros», aclaró de Miguel, quien también se inspiró en sus hijas para el libro. «Tengo dos hijas pequeñas y algo que me fascina es su curiosidad ilimitada. Cuando no están de acuerdo con algo, buscan algo que le dé un sentido», apuntó.

La historia de Cordelia llegó en un momento decisivo del 2020. «Tuvimos suerte y no tuvimos suerte. El libro salió semanas antes del confinamiento. La presentación estaba prevista para el 28 de marzo y no se pudo hacer. Pero al menos llegamos a publicarlo», rescató de Miguel.

La autora, que ha trabajado como periodista durante toda su carrera, entre otros lugares en la delegación de Madrid de La Voz de Galicia, dijo que ha escrito desde pequeña. «Cuando he dejado de posponer mi proyecto de escribir, hace dos años y medio, he empezado a presentarme a concursos y he logrado obtener reconocimientos. Tienes que arriesgar, trabajar, trabajar, trabajar y creer en ti. Puede que no salga, pero tienes que intentar. He recibido la Ayuda de la Comunidad de Madrid a la Creación Literaria 2019 y el Premio Nacional de poesía “Poetas del Rock” Ávila en su primera edición, en 2017», recordó.

«Escribir es una herramienta de expresión que estimula la creatividad. Para mí es un juego, un reto. También te conoces un poco más a ti mismo a través de lo que escribes. En momentos como esta pandemia, escribir y leer es una válvula de escape», concluyó de Miguel.