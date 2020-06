Imaxe da Casa Grande do Bachao

La Voz convoca unha nova edición do certame dos Relatos de Verán

Redacción 22/06/2020 18:36 h

La Voz de Galicia convoca o vindeiro mes de agosto unha nova edición dos Relatos de Verán, unha iniciativa coa que abre as páxinas do xornal á creación literaria e ás inquedanzas dos seus lectores. Durante ese mes, publicarase unha selección dos textos enviados polos participantes, que ademais, como en anos anteriores, optan a gañar premios. Para os menores de 16 anos, o galardón será unha tablet, mentres que para os que xa teñan esa idade ou a superen, o premio será unha noite nun pazo de cada unha das catro provincias galegas (unha por cada provincia). A viaxe inclúe estancia dunha noite de hotel en habitación dobre en réxime de aloxamento e almorzo. Os pazos son a Casa Grande do Bachao (provincia da Coruña), a Casa Grande de Rosende (Lugo), a Casa Grande de Soutullo (Ourense) e a Rectoral de Fofe (Pontevedra).

Os Relatos dos lectores chegan deste xeito á súa 21.ª edición e a mecánica segue a de anos anteriores. Poderán participar todas aquelas persoas que o desexen, con relatos escritos tanto en castelán como en galego, que deberán ser inéditos. Os concursantes tamén deberán respectar as seguintes condicións: os seus textos non deberán exceder de 25 liñas mecanografadas de corpo 11, o que equivale a uns 2.100 caracteres con espazos incluídos.

Os orixinais a concurso deberán presentarse xunto cos datos do seu autor -nome, idade, DNI, enderezo, teléfono, profesión e, a ser posible, unha breve biografía e unha foto de tamaño carné- en soporte informático. Os pais ou titores legais deberán remitir os textos dos menores de 14 anos, cunha autorización e os seus propios datos.

As obras deberán remitirse á dirección de correo «21.ª edición dos Relatos de Verán de La Voz de Galicia (Premio dos Lectores). Avenida da prensa, parcelas 84-85. Polígono Industrial de Sabón. 15143 Arteixo. A Coruña» ou por correo electrónico a relatos@lavoz.es. O prazo de presentación de orixinais permanece aberto dende este luns día 22 de xuño e pecharase o vindeiro 19 de xullo. De todos os relatos recibidos publicarase unha selección entre os días 1 e 31 de agosto no xornal, tanto na edición impresa como na súa versión dixital.

Votacións

Como en anos anteriores, serán os lectores os que decidan os autores gañadores. Para poder votar, La Voz publicará nas súas páxinas os cupóns cos que os lectores poderán elixir os seus favoritos e que deberán remitir ao periódico. Non se admitirán fotocopias dos cupóns, como tampouco computará o sistema de valoración mediante estrelas na edición dixital. Os autores dos relatos gañadores daranse a coñecer nas páxinas do xornal durante o mes de setembro. Os remitentes dos cupóns, polo feito de participar, entrarán nun sorteo dun lote de libros, unha selección do selo Biblos Clube de Lectores.

As bases completas están a disposición dos lectores na edición dixital de La Voz, no enderezo www.lavozdegalicia.es/cultura/.