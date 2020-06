Aparece y sale a la venta «La mesa herida», la gran obra perdida de Frida Kahlo

0

15/06/2020

[ENGLISH VERSION] La mesa herida está considerada como la obra principal de la pintora mexicana Frida Kahlo y el máximo exponente del surrealismo. Además de ambas consideraciones, en el interés del cuadro confluyen también las tribulaciones de la autora, que se pueden deducir en el contenido; el motivo de su elaboración, donarlo a una Unión Soviética que la rechazó por considerarla «burgués, formalista y decadente»; y el misterio de su desaparición, en 1955, en Varsovia.

Cuentan que la propia Kahlo vivió con amargura la pérdida y que México trató por todos los medios de localizar la pintura para devolverla al patrimonio nacional, pero la realidad fue que nada se supo de ella hasta ahora que un marchante de arte gallego, concretamente de Rianxo, la ha puesto a la venta atendiendo al interés de su propietario, un mexicano asentado en Europa.

Cristian López Márquez es esa persona que afirma haber dado fin a 65 años de misterio. Con otros dos socios mexicanos, es propietario de la empresa The Billion Art, dedicada a la compra-venta de obras de arte. Explica que, durante las seis décadas y media sin saberse nada de la que está considerada la obra maestra del surrealismo, esta pasó por dos importantes colecciones privadas antes de llegar a manos de la actual propiedad.

El marchante no tiene duda de que se trata de la buscada obra de Frida Kahlo. Expertos contratados por su empresa se encargaron de comprobarlo contrastando la pintura con la de otras obras de la artista mexicana. Calcula que el valor de La mesa herida ronda entre los 40 y 50 millones de euros: «El propietario busca un comprador dentro de los círculos del arte europeos, en los que grandes coleccionistas de obras se hacen con cuadros de este estilo», afirma Cristian López.

El marchante calcula que el valor de La mesa herida ronda entre los 40 y 50 millones de euros Algunas de las pruebas que atesora el intermediario gallego son las etiquetas que se pueden observar en la parte posterior de la obra y que se corresponden con las tres únicas exposiciones en las que se pudo ver el cuadro. Estas muestras se encuentran bastante deterioradas, pero en una de ellas se puede observar nítidamente que se trata de la Muestra Internacional de Surrealismo celebrada en la Ciudad de México en 1940, en la que efectivamente estuvo la obra principal de Frida Kahlo.

Explica López que en 1956, dos años después de la muerte de la pintora, su esposo, Diego Rivera, quiso recuperar el cuadro con el apoyo de su amigo Ignacio Márquez Rodiles, que finalmente fue «uno de los responsables de la desaparición, además de ser uno de los encargados del manejo del cuadro entre México y la Unión Soviética». A la obra se le perdió la pista en Varsovia, pero nunca llegó al destino ni tampoco regresó a su origen.

Apasionado de la pintura, Cristian López Márquez (Rianxo, 1998) optó por una formación distinta, abandonando los pinceles, pero regresó hace dos años entrando en el mundo de la compra-venta de obras de arte.

-¿A una persona tan joven como usted no le da respeto hablar de obras como la de Frida Kahlo valoradas en tantos millones?

-Gestiono otras con mucho más valor, como La madonna del divino Amore, de Rafael; o un Rembrandt que perteneció a la princesa Diana de Gales. Pero La mesa herida de Frida Kahlo tiene algo especial, ese misterio que ha rodeado su desaparición durante todos estos años. No obstante, por el momento no he vendido ninguna obra tan importante.

-¿Tiene constancia real sobre cómo está la obra?

-El cuadro se encuentra en perfecto estado, algo que podía preocupar a los seguidores de la autora, que llevan años esperando a que reaparezca.

-¿No teme que pueda tratarse de una falsificación?

-Hoy en día, el 95% de las obras que se ponen a la venta en el mundo son falsificadas, pero este es el cuadro original porque ha sido analizado por expertos. En primer lugar, en la propia casa del propietario, que decidió posteriormente ponerlo en una bóveda de alta seguridad, donde permanece.

-¿Cómo es la obra?

-Pese a que algún investigador como Helga Prignitz asegura que está realizada con la técnica óleo en tabla, Frida Kahlo solo utilizaba este método para autorretratos pequeños que pintaba tumbada en su cama, debido a su estado de salud. De hecho, nosotros tenemos en catálogo dos de estos retratos.

-Puede que la gente no crea que se trata de la obra auténtica.

-Los únicos que pueden dar datos correctos sobre la obra son el propio dueño y su marchante de confianza, que soy yo, y puedo demostrar que tengo la obra a disposición para la venta.

-¿Cómo es la vida de un marchante de obras de arte?

-Creamos una red de contactos con el fin de hacer llegar nuestros cuadros a personas de un determinado nivel que puedan estar interesadas en invertir en ellos, lo que me obliga a viajar por toda España.